貿易戰危機大　郭台銘：蔡好傻好天真？

郭台銘召開“郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘今天召開“郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會。郭表示，美中兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，而台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，台灣成了大國角力的前哨戰。未來美中如果走向實質衝突，他認為世界上第17個“修昔底德陷阱”已經出現。



郭台銘批評，蔡英文現在是盲目的樂觀，他不知道蔡是好傻好天真，還是好壞好故意？經濟情勢誰最清楚，外資的動向就說明了一切，他最近看到5月份外資瘋狂撤出台灣，台幣大貶，股匯雙創，但這還不是最糟的，如果政府不密切理解中美兩大強權在此關鍵時刻所採取的行動背後的意義，台灣只能任由自生自滅。



郭台銘強調，也因如此，台海危機將被重新定義，因為過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所，如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。



中國國務院昨發佈《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，再次聲明中國在貿易戰的立場，也讓中美貿易戰發展局勢持續升高。 郭台銘因此在今天下午臨時召開“郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會，引來大批媒體採訪。



郭台銘在會中表示，針對昨日中國國務院發表對中美貿易白皮書，提出“談，大門敞開；打，奉陪到底”的立場，他大膽的說，金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，美中兩國已經從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。而台灣在這個對抗中，站在關鍵位置，未來美中如果走向實質的衝突，他認為世界上第17個“修昔底德陷阱”已經出現。



郭台銘說，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上一共出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今第17次已經出現，台海危機將被重新定義，因為過去僅是中國大陸和台灣之間的對峙，現在變成美中兩國角力的場所。如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。

