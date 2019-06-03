廈金航線廈門五通客運碼頭三期全面啟用

中評社北京6月3日電／3日上午8時許，“新五緣”號客輪載著165名旅客從廈門五通碼頭駛出前往金門。這標誌著廈金航線廈門五通客運碼頭三期全面啟用。今後，所有從廈門出發的廈金航線旅客，均轉由三期候船樓登船。



新華社報道，新啟用的五通碼頭三期候船樓位於原候船樓東側，總建築面積超過10萬平方米，體量是原候船樓的6倍，服務能力攀升至每年350萬人次，可預留擴展至遠期年吞吐旅客500萬人次。碼頭三期岸線長度約356米，客運泊位從原本的4個增至6個，目前參與運營的船舶共10艘（廈、金各5艘），每天往返船班36班（18班進境、18班出境）。



來自台灣新竹的林女士在新的候船大廳裡與同伴合影留念。“我來廈門時從舊的候船大廳通過，很幸運，回台灣遇到新候船大廳啟用，寬敞明亮、空曠整潔，算是搶到‘頭香’。”她說，“在候船大廳可以一邊欣賞海景、享受咖啡簡餐，還可以前往商業區購物休閒。體驗很讚！”



廈門邊檢總站同益站一隊分隊長李旭介紹，該站以三期啟用為契機，新增了18條配置有新型智能驗證台的出入境人工查驗通道和22條出入境自助查驗通道，旨在進一步優化通關環境、提升通關速度。



負責營運廈門五通客運碼頭的元翔（廈門）海岸有限公司副總經理吳金獅表示，新的候船樓解決了過去高峰期客流擁擠的問題，還擴大了商業區，入駐了一系列優質品牌商家，為旅客提供豐富的出行配套服務。



另據介紹，廈門機場和廈門五通碼頭聯合推出“海陸空聯運”服務。旅客在五通碼頭到達廳可直接訂購航空公司的機票；已提前購買機票的旅客下船通過聯檢後，可直接在碼頭海空聯運專用櫃檯換取登機牌，辦理行李安檢托運手續。同時，台灣各家航空公司均推出了“小三通”電子套票，旅客在五通碼頭乘船到達金門，可直接在金門機場轉機飛往台北、高雄、台中、台南、嘉義五個城市。



廈金航線自2001年1月2日開通，旅客運輸量從當年的20835人次發展到2018年的1745187人次，增長83.76倍。截至2018年底，累計有1787萬人次通過廈金航線往返兩岸。今年4月，受赴金門遊持續火爆影響，廈金航線單月客運量達173663人次，達到航線開通18年來單月客運量歷史新高。