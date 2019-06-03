郭台銘：希望選舉多談政策　不是比人氣

鴻海董事長郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月3日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選的鴻海集團董事長郭台銘今天召開“郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會。有媒體詢問，在高雄市長韓國瑜前天凱道大造勢後，郭召開這樣的記者會，是否希望選舉多談政策而非比人氣？郭對此說“是的！”，每個參選人都必須要關心重視經濟國防安全議題，而不是只有一般的選舉。他到每個地方，很多選民都希望多談經濟民生議題。



大陸國務院昨發佈《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，再次聲明中國在貿易戰的立場，也讓中美貿易戰發展局勢持續升高。郭台銘因此在今天下午臨時召開“郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會，引來大批媒體採訪。



對於媒體提問是否希望選舉多談政策而非比人氣？郭台銘強調，每個候選人有其特質和關注的焦點，而這次選舉很重要的是，我們正面臨第17個“修昔底德陷阱”的出現，台海變成美中兩國角力的場所，如果我們過於樂觀，偏向任何一方，就會將台灣推向不可預測的危險。



有媒體追問，台灣在政治角度上，有可能夾縫中生存，不偏向美中任何一方？



郭台銘說，從政治上來說，就要以安全為主軸，更要正視“中華民國”主體性，在貿易戰中我們不偏向任何一方，但政治面上，如果有百萬分之一的機會，我們要選邊站時，還是要維持“中華民國”主體，並有等距的外交，像現在蔡英文等於是偏向美國，完全拒中，這在將來會產生很大危機，我們應該在不偏不倚中得到戰略位置。