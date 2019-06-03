與綠議員對嗆　韓：執政團隊被抹黑到受不了

韓國瑜出席鳳山社福中心珍珠計劃啟動典禮，會後接受聯訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）長達一個月的高雄市議會市政總質詢今天結束，中國國民黨高雄市長韓國瑜也在議會跟民進黨議員李喬如火爆對嗆，場面讓人印象深刻。韓國瑜下午受訪時進一步表示，如果做得不好被批判一定會接受，但新執政團隊實在被冤枉、抹黑到受不了了。韓國瑜更有感而發的說“深深覺得問政要有良心”。



韓國瑜今天下午出席鳳山社福中心“珍珠計劃”啟動典禮，將會為未成年懷孕少女提供資源協助的中心。記者會結束後，媒體上前關切韓國瑜今天在議會生氣，氣氛相當火爆的原因。



韓國瑜受訪時表示，高雄市財政困難，去年高市府花了十幾億鋪路，結果下豪雨破了幾千個洞，但是這一些民進黨議員根本不講，新執政團隊這幾個月在財政困難之下還鋪了133條道路，執政團隊還被罵。



韓國瑜突然有感而發的說“覺得問政要有良心”，他說，如果做得不好被批判，執政團隊一定接受，“但是我們有認真的地方，拜託給我們一點肯定!”。我們很認真且很好地完成，並將計劃實實在在向議員報告後，議員也了解了，可是到了議會卻砲轟我們，這是不對的。所以今天包括李四川副市長也受不了了，李是很實在誠懇做事情的人，連他也覺得被冤枉了。



韓國瑜更指出，高雄欠債三千多億也不是他們借的，全台財政最困難的就是高雄，目前借100元只能用16塊，但還是願意來做各種不同的工作，新執政團隊被冤枉、被誤會、被批判也太過度了，氣氛才會這麼不愉快。