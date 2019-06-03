A股延續弱勢調整　滬指2900點得而復失

中評社北京6月3日電／本週首個交易日，A股衝高回落，延續弱勢調整格局。上證綜指盤中2900點得而復失。兩市成交接近4800億元，較前一交易日有所放大。



新華社報道，當日上證綜指開盤就突破了2900點整數位，報2901.74點。早盤滬指摸高2920.83點後震蕩走低，跌破2900點並轉為綠盤。尾盤滬指收報2890.08點，較前一交易日跌8.62點，跌幅為0.30%。



深證成指收報8856.99點，跌65.70點，跌幅為0.74%。



創業板指數表現稍弱，跌0.99%以1468.98點報收。中小板指數收報5445.44點，跌幅為0.54%。



伴隨股指繼續下行，滬深兩市大部分個股收跌，僅800餘只交易品種上漲。不計算ST個股，兩市40多只個股漲停。



大部分行業板塊隨股指收跌。飼料、化肥農藥兩板塊表現疲弱，跌幅雙雙超過3%，摩托車、綜合類、啤酒、機床設備等多個板塊跌幅也超過了2%。農業板塊再度逆勢走強，且漲幅高達近4%。受避險情緒升溫推動，貴金屬板塊漲幅也超過了2%。



滬深B指雙雙收跌。上證B指跌1.44%至283.94點，深證B指跌0.86%至933.50點。



滬深兩市分別成交2081億元和2711億元，總量接近4800億元，較前一交易日有所放大。