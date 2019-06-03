中評現場：王金平到新竹探望老榮民遇尷尬

王金平在端午節前，來新竹榮家慰勞老榮民，發小禮物及發加菜金，但仍有老榮民不領情。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月3日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平下午來到新竹榮民之家，致贈加菜金與水果，提前慰勞老榮民端午佳節愉快。不過屬於深藍的榮家，仍有老榮民不領情，對王做出“情緒性動作”，王仍笑笑重申，過去在擔任“立法院長”，全力通過退撫會相關預算，讓老榮民生活可以無後顧之憂。



王金平今天行程主要在新竹市，第一站到關帝廟廟埕前，出席王金平後援會成立活動，大約有兩百人，包括前“立委”張蔡美、兩位新竹前市長許明財、童勝男以及市黨部主委呂學樟等人都到場，下午參訪春池綠能玻璃觀光工廠、以及走入新竹榮民之家，向老榮民提前祝賀端午佳節愉快。



下午將近三點，在“國軍”退除役官兵輔導委員會就養養護處處長林夏富少將、新竹榮家主任陳桂美等人陪同下，王金平來到新竹榮家，先聆聽簡報，瞭解榮家照顧老榮民現況，以及隨著高齡化社會，轉型成為長期照護機構的努力。



接著到各大樓關懷老榮民，下午老榮民陸續睡完午覺，有人來看門診、有的在做復健，也有看電視。對於王金平來訪，多半給予禮貌性歡迎，以軍人舉手禮來致意，還有老奶奶周張秀蘭當眾獻唱鄧麗君的“小城故事”，王在旁配合節奏跟著拍手鼓掌，直說當年鄧麗君的歌聲也征服了鄧小平。



王金平順道拜訪新竹榮家劉明芝，捐一生積蓄七百萬，善行贏得肯定，王致贈加菜金與水果，以及每人一份香包粽子造型小禮物，祝福這群為“國”犧牲奉獻的老榮伯伯，身體健康。



在榮家跟老榮民互動，仍免不了遇到小尷尬，有老榮民知道王金平來訪，發端午小禮物，根本不領情，還比出“情緒性的動作”，王金平仍笑笑。



值得注意的是，王金平除了探望新竹榮家四百多位老榮民，仍眷顧供奉在“家祠”已故老榮民牌位，不讓這群人孤單，專程上香祈福，相當用心。



這也是其他政治人物來新竹榮家慰勞老榮民比較少注意或忽略，人稱“公道伯”王金平最在意這件事，讓榮家貼心。