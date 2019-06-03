郭朱爭發財外交原創　韓國瑜：認同最重要

韓國瑜出席鳳山社福中心“珍珠計劃”啟動典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜參加凱道61造勢拋出“發財外交”想法，引起黨內角逐2020參選人鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫都不約而同搶說“跟我主張一樣”。韓國瑜下午則表示，沒有抄不抄襲的問題，只要是對“中華民國”有利的，大家都認同他的想法，他都接受。



韓國瑜參加61凱道造勢時宣示要將凱子外交變成“發財外交”，同黨初選參選人鴻海董事長郭台銘受訪時表示“好像都在抄我的”，前新北市長朱立倫也表示“就是我過去講的經貿外交”。



韓國瑜今天下午出席鳳山社福中心“珍珠計劃”啟動典禮，該計劃將提供未成年懷孕少女各種幫助。媒體趁會後聯訪時上前詢問，“發財外交到底要怎麼做，藍營人士都說你在抄襲，綠營都說你在喊口號，有甚麼看法？”



韓國瑜則直接否認“沒有什麼抄不抄”，他說，過去我們是撒錢，外界笑我們是凱子外交，所以拋出一定要把“友邦”的情感做好之外，最重要是發展經貿的任務，如果每個駐外使館都有衝經濟的任務，就可以轉過來，以經貿為重心。



韓國瑜表示，只是舉例而已，沒有甚麼抄不抄的問題，“只要是對“中華民國”有利的，大家都認同我的想法，我都接受”。



媒體追問“有人稱國民黨分裂成郭民黨跟國瑜黨，未來會擔心韓粉跟郭粉分裂嗎？”韓國瑜一派輕鬆的說，其實不會耶，從大格局來想，2020是“中華民國”生死保衛戰，他一直強調這個部分。