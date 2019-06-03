蘇丹安全部隊包圍喀土穆市多家醫院

中評社香港6月3日電／衛星新聞據天空新聞阿拉伯語頻道（Sky News Arabia）報道，蘇丹安全部隊包圍了喀土穆市中心的數所醫院。



此前，反對派抗議者在蘇國防部大樓附近場地搭建的帳篷營地遭到軍方驅散，有數名傷者正在這些醫院接受救治。



報道透露，安全部隊人員正在阻止傷者進入上述醫院。



沙特Al-Hadas電視台援引持反對派立場的蘇丹醫生委員會聲明報道，安全部隊試圖驅散喀土穆市中心國防部大樓附近場地上抗議者搭建的營地，該行動導致8人死亡，約60人受傷。反對派指控蘇丹過渡軍事委員會對驅散帳篷營地負有責任。



據消息，這些醫院中有數十名傷者正在就醫，很多人傷重。部分抗議者被槍擊所傷，也有很多人被催淚彈煙霧嗆傷後送醫。



蘇丹軍隊6月3日開始驅散在喀土穆陸軍總司令部附近的帳篷營地。早前有報道披露，槍械得到積極運用，安全部隊封鎖了喀土穆市中心所有主要街道和通往廣場的道路。



反對派呼籲國內居民展開國民不服從行動。作為回應，抗議人員開始使用石頭和燃燒的汽車輪胎封鎖喀土穆城郊的主要道路。



4月11日蘇丹在四個月的民眾抗議活動背景下發生軍事政變。奧馬爾∙巴希爾總統被解職，後來被監禁。由軍隊組成的過渡軍事委員會控制了政權，並宣佈打算在兩年內將領導權移交給民選當局。但儘管有軍方的承諾，民眾的抗議活動並未平息。抗議者要求立即組建文官管理機構並將所有權力移交給它。