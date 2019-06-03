韓國瑜視察登革熱疫情　民眾笑稱要發大財了

韓國瑜表情嚴肅聽取登革熱群聚感染簡報。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄6月3日電（記者 高易伸）高雄市爆發登革熱群聚感染，截至6月初，已有8起案例。中國國民黨籍高雄市長韓國瑜今日下午親赴群聚感染的鄰里聽取簡報並走入巷子裡稽查，不少民眾看到韓國瑜來還高喊市長加油，還有民眾笑說，這條巷子從來沒市長來過，現在韓市長來了，我們要發大財了。



高雄市三民區爆發登革熱群聚感染目前共有9起本土病例，1起疑似病例。韓國瑜不敢大意，下午偕同環保局、民政局等實際勘查並聽取簡報。



韓國瑜指出，今年雖不是4年一次登革熱爆發的高峰期，但我們從2月就開始關注疫情，現在天氣越來越炎熱，市府這3個月來已召開多次登革熱防治會議。這邊疫情發生，心裡非常擔心，因為登革熱一旦爆發起來，過去曾到達1萬多起病例，這對市民朋友健康，外來觀光客意願等造成很大衝擊。



韓國瑜說，這次我們也請警察局、義警、義消、民防等協助，也要拜託所有議員、里長注意，一隻蚊子的壽命只有28天，只要我們咬緊牙根集中打擊，多用心好好跟蚊子作戰，所有跟水有關的容器、陳年舊宅、水溝等全部動員，咬緊牙根。如果一個月內產生效果會讓蚊子死亡，疫情就會降低。現在診所跟防疫聯繫也很暢通，這次6月5日要大動作我們要控制住，不能讓它爆發，一定要好好控制。



韓國瑜視察三民區登革熱爆發鄰里，民進黨議員康裕成、何權峰，國民黨議員曾俊傑、黃伯霖、蔡金晏、黃香菽等人陪同，隨行的還有個局處官員，陣仗浩大。



韓國瑜聽取簡報後便深入巷弄鄰里了解噴藥情況，該區因爆發登革熱，有些店面家具器材都貼上塑膠袋噴藥。部分住戶雖然不滿意，頗有怨言，但看到韓國瑜還算友善。韓接地氣巡視疫區，隨行人員及媒體大陣仗，同樣吸引路人圍觀。