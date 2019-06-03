又有新規定！民進黨7日起禁止初選競選活動

民進黨今天邀集蔡賴陣營，協調政見會相關事宜。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）民進黨將於6月8日舉行2020“總統”初選電視政見發表會，民進黨中央下午表示，今天下午2點黨部邀請蔡賴陣營雙方代表參加政見發表會工作會議，由秘書長羅文嘉主持。羅告知雙方舉辦地點在華視攝影棚，轉播單位為華視，三位提問人為《自由時報》總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、《今周刊》社長梁永煌。羅文嘉也向雙方陣營強調，民調的公正性，至於坊間流傳各種作弊之說並不存在。



羅文嘉向雙方代表提醒，依照《第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》規定，第一類公職候選人於民調執行前三日起，不得進行相關競選活動。此次“總統”初選，於6月7日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，請雙方陣營務必遵守規定。



民進黨初選民調10日至12日執行民調作業，如果沒有做到預期成功樣本數，將再增加第4天執行。民調結果最快可以在13日午後完成統計並公佈，19日就會將提名名單送中執會確認。



雙方陣營代表並達成以下共識：第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊之衣物、飾品。第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人之競選廣告。第三，發表政見時均不使用手板或道具做輔助說明。第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。



會中由賴清德代表李退之與蔡英文代表阮昭雄以抽籤方式決定政見會發言順序，先申論者後結論。第一階段申論：依序為賴清德、蔡英文；第二階段提問：共三輪提問，每一輪由一位提問人提問，提問時間為2分鐘，回應時間每人4分鐘；第三階段結論：依序為蔡英文、賴清德。



民進黨表示，羅文嘉也向雙方陣營代表說明，關於“總統”初選民調辦法的執行，請大家相信執行單位一定會秉持公平原則，以及民調的公正性，至於坊間流傳各種作弊之說並不存在。並與雙方代表達成共識，雙方在做民調支持之宣傳時，有兩項禁止事項，一，請勿教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；二，不可向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回答支持非本黨之參選人。