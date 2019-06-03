日本進口關稅調降台灣山藥慘了　林明溱開砲

國民黨籍南投縣長林明溱。（中評社 資料照） 中評社台北6月3日電／針對蔡政府將調降日本農產品進口關稅，引發產地農民反彈。中國國民黨南投縣長林明溱今日表示，南投縣山藥年產量有9354公噸，佔全台灣總產量近6成，他怒批蔡政府為了討好日本，“抱日本人大腿！”將會嚴重打擊南投的山藥產業。他呼籲農漁民及縣市長共同抵制這項法案，不能讓日本農產品進口減稅過關。



“立法院”財政委員會5月30日罕見動用表決，通過“行政院”版“海關進口稅則”部分稅則修正草案，調降日本進口山藥、味噌、穀類酒等15項農漁水產品與加工食品的關稅稅率。



南投縣山藥產量占全台59％，日本山藥等農產品關稅減半，引發反彈。林明溱指出，公投案否決日本核食進口，但是蔡政府卻轉個彎，透過降低日本農漁產品進口關稅，南投縣堅決反對日本農產品進口降稅案。



國民黨“立委”馬文君與許淑華也批評，主動降稅讓日本農產品進來，等同是割地賠款，此例一開，後患無窮。未來台灣和世界各國經貿談判，將自失立場，其他國家要求比照日本降低農產品關稅，農民將深受其害。



南投縣農產加工生產合作社理事主席楊長維說，山藥目前價格不佳，每公斤大約18到20元，不到過去一半，若再遇日本山藥可能減稅進口，對農民來說，將是雪上加霜。