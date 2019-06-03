韓6/8前進花蓮　黃暐瀚：不妥不宜不該

黃暐瀚勸韓國瑜，6月8日花蓮造勢不妥、不宜，不該。 （照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北6月3日電／中國國民黨高雄市長韓國瑜6月8日將赴花蓮市東大門夜市進行第二場2020初選造勢，資深媒體人黃暐瀚今天在臉書發文點出“不妥、不宜，不該”三不，在6月1日台北府前凱道造勢後再舉辦花蓮、台中兩場造勢，幾乎不可能超過自己設下的“凱道障礙”，這做法，實在不聰明。



以下為黃暐瀚臉書全文：



凱道過後，花蓮三不！



早上廣播開直播，線上人數直衝一萬八，有關凱道人數的統計，暐瀚大致都已經說了，大家可以參考。



過去19年來（再過幾天，暐瀚進入新聞圈，將滿20年），暐瀚在凱道採訪造勢、連線抗議、紀錄遊行大場面的次數，說句不好意思地，放眼業界，要比我更多的記者，可能沒有。



採訪凱道20年，我真的太熟悉這個場域的種種，想達標三十萬不容易，但硬說沒有十萬？會不會太誇張？



凱道之後，還有花蓮。坦白說，我覺得“不妥、不宜、不該”。



不妥：



才六月，密集造勢，消耗能量太大（如果是明年選前最後一週，那就當然可以）。才剛辦完凱道6／1造勢，隔一週，花蓮再辦？韓粉會累、路途奔波，再加上車票根本“買不到了”，場面肯定只會“下滑”。



不宜：



6月8日是端午連續假日，花蓮人回家，常常一張火車票難求，現在發動花蓮造勢，形塑韓粉搶車票的印象，問題是現在根本早就沒票，下週日花蓮回台北肯定塞車（因為端午節嘛～），下週的大塞車，將全部賴成“韓國瑜的錯”。



不該：



去花蓮不是不可以，但是不是非得在“715”初選結束之前？不管是為了還傅崑萁人情，還是為了花東民眾著想，東部的造勢大會，在“715”之後，都可以放膽做，大方做，但不宜現在就做。



簡單的說，6月1日韓國瑜已經設下了“凱道障礙”，未來藍綠白所有政治人物，都很難超越這個障礙。這個障礙，應該擺到“715”之後，而不是在“715”之前，再舉辦花蓮台中兩場造勢，畢竟未來兩場造勢，幾乎不可能超過自己設下的“凱道障礙”，這做法，實在不聰明。