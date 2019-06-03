“周恩來—池田大作研究中心”在紹興成立

“周恩來—池田大作研究中心”揭牌儀式 中評社北京6月3日電／6月2日，浙江越秀外國語學院“周恩來—池田大作研究中心”正式成立。同時該中心舉辦了“文明互鑒：人類命運共同體與池田大作思想學術研討會”暨“首屆中國池田大作研究機構負責人圓桌會議”。



來自北京大學、復旦大學、南開大學、廣東省社會科學院等國內高校和研究機構的專家學者，紹興市周恩來紀念館嘉賓以及日本創價大學的代表出席了會議和揭牌儀式。



池田大作是中國人民的老朋友，為促進中日友好作出了巨大貢獻。他1983年獲聯合國和平獎，1990年獲中日友好“和平使者”。周恩來總理生前一直非常關心和重視年輕有為的池田大作，這也成為池田先生致力於中日友好的重要動力。



紹興是周恩來總理祖籍，浙江越秀外國語學院建校以來一貫重視向師生傳授周恩來總理的事跡和思想，在東方語言學院專門設有“周恩來班”。為了利用區位優勢，推進周恩來與池田大作研究，浙江越秀外國語學院特別成立“周恩來—池田大作研究中心”。



浙江越秀外國語學院校長徐真華在致辭中指出：45年前，周恩來總理和池田大作先生親手鋪就了中日友誼之路，如今創價大學校園裡的“周櫻”和“周夫婦櫻”早已枝繁葉茂、花開連年。正像池田大作先生的願景那樣，國家不分大小，國力不分強弱，所有的國家得到尊重，利益共享，得以共生。這不僅是各國領導人的責任，也是我們教育工作者、科學研究者的使命。“獨行快、眾行遠”，希望“周恩來—池田大作研究中心”與全國兄弟研究機構一道共建適應新時代的新型國際研究集群，作為研究和創造多樣、多元文化的平台而發揮重要意義。

