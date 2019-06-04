陳慶齡：綠將不斷激怒韓　初選隨時有變

陳慶齡。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月4日電（記者 黃文杰）新科中國國民黨新竹市議員陳慶齡接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜6月1日在台北府前凱道舉辦誓師大會，吸引40萬韓粉相挺，但不代表初選比賽已經結束。他分析，如果要射箭，“最銳利的箭最後才會射出來”，研判應該還有“更爆料”的問題會跑出來，把任何領先的人給拉下來，因此初選隨時都有可能變化。



陳慶齡，國民黨第17屆黨代表、國民黨第18、19、20屆中央委員、新竹市桌球委員會主任委員、新竹市香山民眾服務社理事長，從事玻璃業，新竹香山與大陸昆山都有設廠，去年代表國民黨第一次參選香山區新竹市議員，順利當選。



國民黨初選將於7月5日到15日進行民調，參選人還有一個月的時間可以衝刺。



爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平下午來到新竹榮民之家，努力拼初選，黨籍市議員陳慶齡也前往陪同，陳慶齡會後接受中評社訪問。



中評社問，挺韓團體61在台北市凱道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），有不少民眾參加，媒體數據從10萬人至40萬人都有，是否意味初選比賽結束？



陳慶齡分析，韓國瑜在台北凱道造勢確實成功，讓韓的氣勢更上層樓，但是在他的眼中，“這只是準備用來扣分”，好比一口氣把分數拉高到85分，若韓國瑜後來接連犯錯，接連被扣10分，至少還有75分，會比60分及格分數還高。



他分析，韓國瑜還是國民黨初選中實力最堅強的一位，就算是鴻海董事長郭台銘上場，跟韓國瑜對打，恐怕也不是韓的對手，因為韓國瑜有點像當年馬英九掀起的“小馬哥”旋風，幾乎無人可以抗衡，確實是國民黨2020重返執政最強的一張王牌。



陳慶齡提醒，韓國瑜人氣這麼高，凱道都是鐵桿韓粉，但是最近留意韓在高雄市議會接受質詢，韓在答詢態度有可能會被解讀傲慢，就容易被扣分。對照當初韓剛當進入市議會接受總質詢，態度謙卑柔軟，現在確實怒氣不理睬民進黨的質詢，“這就是扣分”，可能會扣掉一些中間選民的分數，原本十個人，剩下八個或七個人挺韓國瑜，實力還是很強。



陳慶齡告訴中評社，可綠營或反對勢力會不斷用方法來激怒韓國瑜，看韓的底線在哪裡？把你的耐心磨到最低，普通人通常在沒有耐性下，本身的底子會露出來，就可以拿來醜化。沒有辦法醜化，就不斷的磨你耐心，一路激怒，這個挑戰是可以改、也可以預防，不過如果反覆下去，撐不住的話，會有一些小問題發生。



他認為，反對韓國瑜的人，就是希望看到韓露出他的馬腳，或者是“不為人知的脾氣”吧。

