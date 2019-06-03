蔡英文回擊：我不說大話，也不用恐懼動員

蔡英文臉書回應郭台銘。（取自蔡英文臉書） 中評社台北6月3日電（記者 黃筱筠）爭取國民黨提名的鴻海董事長郭台銘下午召開有中美貿易相關記者會，並質疑蔡英文現在是盲目的樂觀，“我不知道她是好傻好天真，還是好壞好故意？”蔡英文臉書下午有發了一篇長文回擊郭，並指出美中經貿衝突這種特殊的時刻，產業實力遠比單純的貿易協定來得重要。要帶領“國家”因應變局，必須要居安思危、有備無患，長期布局也比臨時抱佛腳來得重要。蔡更強調，有準備就不必驚慌，歡迎郭董事長一起努力。



蔡英文表示，面對全球經濟情勢挑戰，“我不說大話，也不用威脅恐懼動員”。審慎評估，完善因應，我們每一天都用最完善的準備面對挑戰。



蔡英文表示，台灣能在美中貿易戰下，維持相對穩健的總體經濟表現，原因只有一個，就是我們預先判斷、做好準備。郭董事長可能沒注意到，其實，從去年起，她已經召集多次“對外經貿戰略會談”，甚至召開“國家安全會議”，因應美中貿易戰衝擊，我們的行動綱領也正在落實中。



她表示，根據美中經貿衝突不同階段的發展，“國安”單位和行政部門緊密合作，已嚴謹推估產業、經濟可能受到的衝擊，也採取了應對的方案。



蔡英文還說，“我來幫大家複習一下”。首先，政策引導及單一窗口，搶台商回台投資潮。在美中貿易戰的關鍵時刻，“經濟部”成立“投資台灣事務所”單一窗口，協助排除投資困難，再配合具體的政策引導，回來的總投資金額已破3300億台幣。這一波的台商回台潮，將會奠定未來20年的產業發展基礎。



蔡英文說，強化國際鏈結，打造新南向產業鏈。執政團隊提早預判原本的經貿平衡可能會改變，她一上任就推動5+2產業創新計劃，強化產業的國際鏈結，像“亞洲.矽谷”，就是和美國高科技產業的鏈結。同時，也推動“新南向政策”，多國布局、分散風險，結合新南向國家製造能力，打進東南亞市場。這都是已經執行三年的政策，扭轉過去國民黨執政時期的缺漏。



她表示，多管齊下，強化台灣整體經濟體質。清楚而有決心的整體產業政策，是台商回流踴躍、外資加碼投資的關鍵因素。除了5+2產業創新計劃及前瞻基礎建設打好基礎之外，面對今年的經濟情勢，她也指示要加速執行擴大內需計劃，以內需動能持續帶動經濟成長。



蔡英文說，今年第一季台灣的對美出口，成長了將近20%。在IHS的預測中，台灣今年的經濟成長率在亞洲四小龍中，也是表現最佳。連美國聯儲局 (Fed) 最新的報告中，都說台灣是美中貿易戰真正的贏家。