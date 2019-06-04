回應貿易戰衝擊　廣東省長：我們有韌性

發布會現場（中評社 張爽攝） 中評社北京6月4日電（記者 張爽）中共廣東省委副書記、省長馬興瑞昨日出席國新辦發布會時表示，廣東是外經貿大省，在中美貿易額當中，廣東大概占五分之一，所以不可避免會受到一定的中美貿易摩擦的影響。但當前廣東的企業和市場經濟活力比較足，經受過2008年國際金融危機等考驗，有一定的韌性和抗擊風險的能力，還是有能力來解決好支撐發展的問題。



中美貿易摩擦近期不斷加碼，廣東省的高科技企業如華為屢次遭受美國制裁，外界有觀點認為，依賴出口貿易的廣東省恐在中美貿易戰中遭受較大衝擊。



在應對貿易摩擦的衝擊方面，馬興瑞說，廣東高度重視知識產權的問題，廣東有知識產權法院，建立了規範的知識產權交易體系。另外，廣東的企業自主創新能力還是比較強的，像華為這些大公司，5G技術走到了世界的前列。“中美經貿摩擦不斷升級對我們有一定影響，但是總體上是可控的。”



在談及應對貿易摩擦的具體措施時，馬興瑞強調，要使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。從政府的角度來看，第一，我們要按照中央的要求，進一步擴大開放，這是一個必由之路。習近平總書記在博鰲亞洲論壇、第一屆中國國際進口博覽會和今年第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇都講得很清楚，中國將進一步擴大開放。“廣東是中國對外開放的一個重要窗口，特別是在粵港澳大灣區建設中，我們更要進一步擴大開放，這個戰略是堅定不移的。”



第二，我們要進一步放寬市場准入，落實今年全國“兩會”通過的外商投資法，全面落實外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度。“廣東還專門出台了穩外貿和促進利用外資的措施辦法，進一步擴大開放，這些都非常重要。”



第三，我們要不斷地開拓國外市場。“去年粵港澳三地聯合到巴黎推介，今年三地又在東京舉辦了一場大的推介會，我和林鄭月娥行政長官、崔世安行政長官的代表都參加了，效果相當不錯，巴黎大概有600、700家企業家到會，東京有1200多人到會。”

