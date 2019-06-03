胡幼偉：江湖上低估韓的謀略與能耐

胡幼偉解讀韓國瑜的藍襯衫傳遞與基層勞苦人相近的形象。（胡幼偉臉書） 中評社台北6月3日電／“行政院”前發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉3日在臉書指出，韓國瑜的識別形象除了他的禿頭外，就屬他那身招牌藍襯衫。他說，藍襯衫傳遞出韓“永遠是藍軍”的成員，“是藍領階層、不是白領階層”的暗示訊息，每天穿藍襯衫就像“穿制服上班的人”，給人“不停地在工作”的感覺。韓國瑜的藍襯衫常被汗水濕透了，這就是在傳達“我是在做工的苦力”，一種和基層勞苦人相近的形象！



胡幼偉認為，他今天會變成那麼難搞垮的一咖，絕非偶然。江湖上想除掉他的各大門派，真的是低估了他的心思、謀略與能耐！



胡幼偉臉書全文如下：



昨天提到老韓每天穿的招牌藍襯衫，從“非語文傳播學”的角度來看，一個人的穿著，就是一種非語文傳播訊息。所以，老韓的藍襯衫，是有在傳遞訊息的。大家沒特別在意，我來解讀一下。



1．從顏色與政治立場的連結來看，老韓顯然在利用每天都穿藍襯衫（有時加藍色毛背心），彰顯“永遠是藍軍成員”的基本立場訊息。



2．一般政治人物當上大官後，上班時間所穿襯衫，多半是白色的，很少穿藍色。老韓卻天天穿藍色襯衫，而且，穿藍襯衫時不打領帶，有“我是藍領階層、不是白領階層”的訊息暗示！如果他當市長後，每天改穿白襯衫打領帶跟西裝，和藍領階層的距離馬上就遠了！



3．一般人通常不會每天都穿一樣顏色或同一式樣的衣服出門，除非是工作場所要求穿制服。老韓當了市長，當然不用穿制服，但他卻每天都穿同樣的藍襯衫上班，意在表達，他就是個“穿制服上班的人”，於是，你不斷看到他穿藍襯衫，就會覺得他“不停地在工作”。



更需要注意的是，一般人會覺得，穿襯衫，最好不要被看到襯衫上一大片一大片濕濕的汗水，那樣看起來會失去莊重感和高級感。但老韓卻常常讓你看到他的藍襯衫被汗水濕透了。這就是在傳達“我是在做工的苦力”形象，一種和基層苦人比較相近的形象！



4．最後才是大家有意識到的那個所謂的“識別”功能。就是說，藍襯衫已經是他的招牌形象之一，（另一個識別形象是他的禿頭），看到藍襯衫，就知道他出現了。



結論：所以，有些“台北的名人或高層”一直覺得，老韓是個沒什麼素質的粗人，不大看得起他，也覺得這種人怎麼能當“總統”！但我卻持續仔細觀察他，詳細分析他的語文及非語文傳播訊息後發現，要不就是他本人，要不就是他後面有高手，一直在設計整套的競選傳播策略！我發現，他不但不是個粗人，而且是心思很細密的政治人物。



他今天會變成那麼難搞垮的一咖，絕非偶然。江湖上想除掉他的各大門派，真的是低估了他的心思、謀略與能耐！

