中評關注：韓流驚天造勢　郭董打經濟牌抗衡

郭台銘強打經濟牌希望能和韓國瑜的高人氣相抗衡。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜61台北府前凱道造勢大成功，宣稱吸引超過40萬韓粉相挺，讓這一陣子身陷各種爭議、處於低氣壓的韓國瑜打了強心針，以強大陸軍輾壓黨內初選競爭者。實力雄厚的鴻海董事長郭台銘接下來怎麼因應？如何緊咬韓的民調？都是接下來的觀察重點。



韓國瑜61府前大造勢，成功奪得了各大媒體版面，幾乎是24小時強力放送，這樣的效應勢必發酵，尤其在韓這陣子身陷負面爭議的時刻，成功大造勢不僅展現了其韓流威力仍十足強大，且是國民黨甚至是當今政壇的第一人。



國民黨初選兩強之一的郭台銘，顯然已有因應。郭動用資源找來資深媒體人與政治公關公司發動空戰，加上下鄉營造“接地氣”形象，有助吸引年輕票、經濟選民和注意力，在民調上緊咬著韓國瑜。



尤其韓國瑜接下來還有6月8日花蓮和6月22日台中兩場大型造勢，人氣勢必不會太差。比群眾魅力，郭台銘無法匹敵，郭便善用其財經優勢，持續開講，挑戰蔡英文，3日還臨時召開“郭台銘應對中美貿易戰下的台灣嚴重危機”記者會，塑造他是“拚經濟領航者”的首選，區隔韓國瑜的路線。



郭台銘是跨國大企業老闆，“經濟牌”就是其最大優勢，也是他目前強打的策略。而在韓國瑜衝出高人氣後，郭這張“經濟牌”該如何打，才能讓人民有感，轉化成支持的力量，未來將可能是郭和韓競爭的關鍵了。