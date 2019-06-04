拚大位不忘弱勢未婚媽媽　韓國瑜推珍珠計劃

高雄市長韓國瑜3日出席高雄市社會局“珍珠計劃”啟動儀式。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜參加61造勢被視為參選2020起手式，回到高雄後持續馬不停蹄拚市政，全力擺脫“落跑市長”的市民疑慮，韓3日就出席社會局“珍珠計劃”啟動儀式，也是他上任後開始力推的政見，達成照顧弱勢族群未婚媽媽的承諾。



韓國瑜上任後因為今年一月起虐童案頻傳及未成年媽媽生子問題受關注，民進黨高雄市議員郭建盟當時要求補足“社會安全網”制度漏洞，韓國瑜也當場允諾成立“珍珠計劃”，讓16到18歲少女懷孕生子成為通報關懷對象，責成社會局、民政局成立通報系統評估相關產檢、諮詢、就醫及後續安置問題。



經過3個多月的籌備，高雄市政府首座“珍珠小棧”設在鳳山社福中心，社會局也會在其他社福中心設珍珠小棧，將有專業人員提供未成年懷孕少女，及時、就近的多元服務，還規劃孕期營養津貼補助等，實現韓國瑜的政策並開始執行。



韓國瑜3日下午出席啟用儀式表示，會整合社會、教育、衛生等跨局處及民間多元服務，提供懷孕少女諮詢、家庭輔導、法律諮詢、營養津貼補助、醫療保健、待產等諮詢及協助，降低少女無助感等。



韓國瑜也在現場宣布，社會局已獲企業及社團捐款，包括大揚教育基金會、石川集團等共約新台幣500萬元，讓珍珠計劃2年所需經費已到位。韓國瑜說，“希望告訴未婚媽媽，妳們不是孤獨的，高雄市政府跟妳們站在一起”。



韓國瑜在61造勢後將開始布局2020，市政也將被外界放大檢視，因此韓曾表明會兼顧市政，一天當兩天用，就是為了避免背負落跑市長的罵名，以及辜負高雄市民的期待。



國民黨規劃在6月10日公佈“總統”初選參選人名單、6月14日舉辦座談會，6月23日至7月4日舉辦國政願景電視發表會，7月5日至7月15日間舉行民調，民調執行後隔日公佈民調結果，7月28日在全代會正式提名“總統”候選人。