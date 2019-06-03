柯文哲：我罵新潮流是講實話　這是全民共識

柯文哲在台北市議會備詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月3日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲3日下午赴台北市議會備詢，被民進黨台北市議員張茂楠質問一邊主張放下意識形態，一邊又朝民進黨新潮流發難是自打嘴巴。柯文哲則語氣非常強硬地回應，今天民進黨淒慘落魄、高雄市長選舉丟掉了，不需要有人負責嗎？他罵新潮流是講實話，且這是全民共識。隨後，柯也覺得自己態度過於強硬，向張說，我們兩個是好朋友，不要在這裡講這個。讓其餘民進黨市議員都忍不住笑出聲。



柯文哲3日下午率北市府官員赴台北市議會備詢，張茂楠詢問，柯市長一面說“國家”治理要放下意識形態對立，但卻大罵民進黨新潮流，對新潮流發難，這不是說一套作一套自打嘴巴嗎？



柯文哲強硬回應，今天民進黨淒慘落魄，他覺得新潮流要負最大責任，他罵新潮流並不是意識形態，這是直接講、講實話，而且這已經是全民共識了。



對此，張茂楠並不服氣，仍舊追問，柯市長講實話需要有事實依據⋯⋯柯文哲還沒等張茂楠問完就碎念，慶富案⋯⋯接著被張打斷問，不能含血噴人，請問依據在哪？柯則改口反問，高雄市長丟掉不需要有人負責嗎？讓張茂楠差點語塞，張說，高雄市丟調當然要有人負責，不過時任高雄市長的陳菊滿意度當時非常高，是5顆星的市長。



柯文哲笑說，所以那個數據是真的嗎？我們兩個是好朋友，不要在這裡（市議會）講這個，你還算是友柯人士，哈哈哈。讓其餘坐在台下的民進黨市議員江志銘、鍾佩玲、陳怡君都忍不住笑了出來，隨後張茂楠也改問其他問題。