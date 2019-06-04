憂對手灌票　唐慧琳曾詢問花蓮場停辦否？

唐慧琳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）6月1日台北府前挺韓大會師主持人之一的中國國民黨新北市議員唐慧琳接受中評社訪問表示，61活動約65％以上是青中壯年，成功無庸置疑，但也引發綠營支持者灌票給其他人選的隱憂。至於被質疑出席的黨公職多講支持“中華民國”，而非挺韓，她認為，當然不可能當場喊“唯一支持韓國瑜”，但他們到場也代表韓是最有機會的人氣王。



唐慧琳指出，她也向主辦單位問過，61這場這麼成功，是不是往後的場次可以暫停，避免對手運作灌票，但主辦單位認為不需要擔心，若只在台北辦大會師，對花東鄉親不是那麼公平，因為他們要上來一趟並不是那麼容易，而以他們對韓國瑜的了解，韓應該也希望藉此讓民眾了解，若韓當選2020不會偏廢、忽略任何地方。



至於韓國瑜、郭台銘支持者在初選底定後的整合問題，唐慧琳坦言，韓粉、郭粉都有2成選票難轉移到對方，這也是她最擔憂的問題，國民黨最大的問題，就在初選過後如何弭平過程中的裂痕。



1971年生的唐慧琳是國民黨前主席洪秀柱子弟兵，曾擔任軟體工程師、親民黨政策研究中心研究員，2006年倒扁活動，曾擔任紅衫軍活動主持人，之後擔任國民黨智庫“國家政策研究基金會”助理研究員，2015年加入“青秀柱講團”，積極替洪秀柱辯護，之後也因常上政論節目針砭時事累積不小的知名度，在2018年投入新北市議員選舉，並成功當選。



唐慧琳3日在挺韓花蓮場記者會後接受中評社訪問表示，61儘管下起大雨，人群一波走了，另一波就接著來，實際上要統計人數並不容易，但這場活動的成功毋庸置疑，卻也引發一項隱憂。因為國民黨初選是全民調，而綠營或白色力量的選民可能會用灌票的方式，讓黨內其他人選出線，這樣的可能性非常大，因為61已經引發很多綠營支持者的焦慮。



唐慧琳認為，我們都希望地方的民眾能夠親自聽到韓國瑜的執政理念，而不是只在電視上看到，她認為韓並沒有那麼多政治考量，或權謀算計。



外界認為61挺韓大會師的挺韓民眾年齡層偏高，唐慧琳說，就她現場觀察，並非如外界所說的挺韓全都是高齡族群，一眼望過去，很少頭髮鬢白的民眾，絕對有青年人、中壯年，比例上青中老的比例約15％、50％、35％，中壯年與年輕族群就佔了65％以上。



被問到怎麼看61活動來賓較少提到支持韓國瑜個人，多數是講支持“中華民國”、愛“國旗”？唐慧琳認為，61活動的來賓很多是國民黨中常委、“立委”候選人，他們表達的意思是支持最後初選出線的人，而會出席61代表的是韓最有機會代表國民黨打敗其他人，他們也不可能當場喊出“唯一支持韓國瑜”，畢竟若韓因綠營灌票而沒辦法出線，他們也不可能不去支持其他提名人。



至於61凸顯韓國瑜的高人氣，怎麼看鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前“立法院長”王金平等人可能合縱連橫？唐慧琳指出，這很自然，看到第一名的人氣這麼高，第二、三、四名不合作等於宣告出局，會結盟是意料之中，但目前為止並沒有看到太明顯的跡象，除了郭董有說一些友善的話，希望能拉攏朱、王。



唐慧琳認為，不過，郭台銘、朱立倫、王金平各自的長處都不同，認同其中一人的支持者，都難以肯定其他人選是心中的理想人選，實際上能不能轉移支持者，還尚待觀察。但這也是國民黨在黨內初選後，需要面對的最大問題，在初選競爭中產生的裂痕，如何彌平裂痕，對於韓國瑜來說亦然，這也是她比較擔心的部分。



唐慧琳說，韓粉大概有2成選票沒辦法轉移到其他人選身上，郭粉也相同，甚至韓粉、郭粉會彼此攻擊對方，但最後應該回頭看，若是非韓不投、非郭不投、非朱不投，或非王不投，難道最後要繼續讓民進黨執政亂搞嗎？若最後是韓出線代表國民黨，她認為郭台銘可能要常常與韓國瑜站在一起，呼籲郭粉重要的是保住“中華民國”、保住國民黨執政機會，反之，韓國瑜亦然。