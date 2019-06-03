特朗普訪歐難掩裂痕與分歧

中評社北京6月3日電／美國總統特朗普6月3日抵達倫敦，正式開啟對英國、愛爾蘭、法國的訪問。不過，人還沒到，他對英國首相特雷莎·梅“脫歐”談判表現、繼任人選等議題的言論已在英國引發爭議。



新華社報道，有分析指出，特朗普此次訪歐面臨兩重“尷尬”：一是受英國政壇混亂、尤其是特雷莎·梅突然請辭等因素影響，訪英恐怕只能“務虛”；二是美歐這對傳統盟友雖要共同參與二戰紀念活動，卻難掩日益加深的裂痕與分歧。



【新聞事實】



美國政府官員介紹，特朗普此行大部分時間安排在首站英國，行程包括與英國女王伊麗莎白二世會面、與即將離任的英國首相特雷莎·梅會晤等。他還將首次訪問愛爾蘭，並赴法國參加諾曼底登陸75週年紀念活動、與法國總統馬克龍會面。



特雷莎·梅辦公室2日發表聲明說，希望特朗普對英國的國事訪問將繼續鞏固英美之間的緊密夥伴關係。



特雷莎·梅定於6月7日正式辭去保守黨領導人一職，只是留任首相至保守黨新領導人產生。



特朗普訪前接受英國媒體《太陽報》專訪時毫不避諱地提到，他認為英國前外交大臣鮑里斯·約翰遜是接替特雷莎·梅的上佳人選。



他在接受英國《星期日泰晤士報》專訪時說，不滿意特雷莎·梅在與歐盟“脫歐”談判中的表現，並“支招”英方拒絕向歐盟支付約390億英鎊“分手費”。



對此，英國最大反對黨工黨黨首傑里米·科爾賓批評說，這是對英國事務“不可容忍的干涉”。

