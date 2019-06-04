中評關注：68挺韓花蓮場　傅崑萁會出面？

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）6月1日台北府前凱達格蘭大道挺韓大會師凸顯中國國民黨高雄市長韓國瑜的高人氣，傳出6月8日的花蓮場幕後推手是前花蓮縣長傅崑萁。傅2009年遭國民黨開除黨籍，日前傳出想披藍袍選“立委”，回復黨籍卻無下文。68挺韓大會師上，韓國瑜會不會回報 力挺傅崑萁，恐將成為另一焦點。



61挺韓大會師的主辦單位始終保持神秘，一直到活動登場都未公開。但“國會政黨聯盟”黨”主席妙天、傅崑萁等人則被曝光是背後協助的團體、要角之一，68挺韓大會師將在花蓮舉辦，等於是來到傅崑萁的地頭上，讓不少媒體多所揣測，韓會不會回報傅崑萁，挺其返回國民黨參選“立委”，保住傅一家“一縣長、一“立委”，值得關注。



傅崑萁2009年在未獲國民黨提名的情況下，登記參選花蓮縣長遭國民黨開除黨籍，之後成功當選，直至2018年9月因“合機炒股案”判刑8個月定讞，遭解除縣長職務入監，2019年4月出獄。期間傅崑萁的妻子、時任國民黨“立委”的徐榛蔚代夫出征，成功當選花蓮縣長。



傅崑萁甫出獄，即傳出有意代表國民黨參選花蓮“立委”，但在恢復黨籍上一直未有下文，而國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏逕行延後“立委”提名登記作業，遭到國民黨中停權，鄒也曾在5月底率眾前往黨中央抗議，外傳鄒與傅交情不錯，行動與傅有關。



徐榛蔚亦曾在黨中央中常會主張，“立委”提名應比照“總統”初選辦理，主動納入可能最強人選參與全民調”，此舉被外界解讀是替傅爭取國民黨提名參選“立委”解套。



國民黨組發會5月31日召開登記同志協調會，決議替登記花蓮縣“立委”參選的王廷升、林有志及黃啟嘉等3人進行民調，並預計在6月19日公布結果。黨中央顯然並不接受傅崑萁的作法，而黨內更有人解讀，傅陣營力圖拱韓出線2020另闢蹊徑，在黨中央提名不分區“立委”時，必須尊重“總統”候選人的意思，傅就可能被列入不分區“立委”名單。



據了解，多位國民黨內參與挺韓大會師活動的民意代表，除了關注韓國瑜在花東地區人氣，也顧慮到傅崑萁會否在68出現，甚至是登台致詞。但到目前為止得到的答案都是傅不會出席，因為憑藉著被台灣民眾封為“花蓮王”的傅崑萁個人實力，就算不靠68挺韓大會師的場子，也能輕鬆以無黨籍當選花蓮地區“立委”。