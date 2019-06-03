韓美防長就終止乙支自由衛士聯合軍演達成一致

中評社北京6月3日電／韓國國防部長官鄭景鬥3日在首爾與到訪的美國代理國防部長沙納漢舉行會談，雙方就終止韓美“乙支自由衛士”聯合軍事演習達成一致。



新華社報道，5月27日至30日，韓國舉行軍、民、政府共同參與的代號為“乙支太極”的聯合演習。該演習由此前每年與“乙支自由衛士”協同舉行的“乙支演習”和韓國軍方單獨舉行的“太極演習”合併而成。代號為“乙支自由衛士”的聯合軍演至此徹底退出歷史舞台。



據韓國國防部當天發佈的消息，韓美雙方決定對將於今年下半年舉行的調整後的聯合軍演實施方案繼續加強溝通。雙方認為今年上半年兩國舉行的“同盟”演習在軍事上為外交努力提供了支持，有助於維持牢固的韓美聯合防衛態勢。



雙方表示，在滿足戰時作戰指揮權向韓方移交的條件方面取得較大進展。雙方一致認為，移交戰時作戰指揮權應該向著強化韓美同盟的方向發展，並同意今後韓美聯合司令部司令另派韓國軍隊將軍任職，不再由聯合參謀本部議長兼任。



雙方還商定將韓美聯合司令部本部遷至位於京畿道平澤市的漢弗萊斯基地，這將有助於提高聯合司令部的作戰效率和聯合防衛態勢。



自1953年朝鮮半島停戰以來，美韓每年都會舉行大規模聯合軍演，包括春季的“關鍵決斷”和“禿鷲”以及夏秋季的“乙支自由衛士”。今年3月，韓美雙方決定停止代號為“關鍵決斷”和“禿鷲”的聯合軍演。其中，“關鍵決斷”聯合軍演變更為“同盟”演習，“禿鷲”聯合軍演變更為營級以下的小規模野外機動訓練。