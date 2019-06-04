陳建良：參加海峽論壇　看大陸硬實力

台灣村里長聯合總會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月4日電（記者 林谷隆）台灣村里長聯合總會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良接受中評社訪問表示，他已經連續好幾年率團參與海峽論壇的“兩岸基層治理論壇”，我們想看大陸的硬體建設規劃，大陸想了解台灣的社區營造與治理經驗，這是單純的交流活動，對雙方有益，不需要過於政治化。陳也認為，台灣的軟實力很強，但是缺乏硬實力，大陸就是擁有硬實力與發展前景，雙方合作互補，才可以開創美好未來。



陳建良，2005年以27歲當選全台最年輕的里長，至今已連任四屆台中市沙鹿區美仁里長。學生時期曾加入國民黨，現為無黨籍。現任台灣村里長聯合總會總會長，台灣共有7852個村里長，該會是目前台灣唯一由“內政部”核准的全台性村里長組織。



第十一屆海峽論壇定6月15日至21日在福建廈門登場，這場活動雖然訂定為兩岸之間最大規模的民間交流活動，但是蔡政府卻不樂見，陸委會發文禁止政府機關人員參與，不樂見縣市政府組團參加，還“奉勸”台灣民眾及相關團體，勿輕易參加海峽論壇的相關活動。



陳建良表示，他今年要率團參加兩岸基層治理論壇，這是海峽論壇的分論壇活動。鄉村治理論壇是這兩年才剛開始主辦，交流重點就是鄉村、小區治理交流，我們看對岸的建設，大陸朋友向我們學習鄉村治理的經驗，這是非常有意義的活動。對岸的主辦單位從5月初開始向他接洽，預計會帶20多名現任村里長參加這場活動。



陳建良提到，他在2017海峽論壇受邀擔任主論壇的台灣致詞代表，分享台灣社區治理經驗，最後有些建議大陸官方都有採納，並納入政策的制定之中。他認為台灣具有許多豐富的軟實力，中小企業在文創設計與產品包裝在國際上都是備受肯定，缺乏硬實力，這是長期受到政治干擾，現在又受到兩岸關係緊張，導致台灣的經濟發展受阻。



“大陸就是擁有硬實力”陳建良認為，大陸具備許多發展前景，希望台灣政府不要因為政治問題，阻卻台灣民眾發展的機會。無論誰執政，都要為台灣民眾的民生福祉考量，不要樹敵，應該藉由大陸的發展機會，讓兩岸民間開展合作，開創美好將來，21世紀是華人的天下，攜手合作賺世界的錢。



對於蔡政府抵制海峽論壇，陳建良則說，過去辦過這麼多屆，台灣從基層村里長到縣市長，甚至中央的高官都有人參與過。交流領域從最原本的文化、宗教，擴大到法律、司法等領域，所以交流本來就是很正常的事情。



對於參與過6次海峽論壇的陳建良認為，海峽論壇沒有很政治化，有些人認為大陸領導出席就是政治論壇，其實並不是如此。因為兩岸民間交流活動，也要得到官方支持，海峽論壇辦在福建廈門，如果福建地方領導沒有出席也很奇怪，就像台灣舉辦任何交流，總是會邀請官員到場致歡迎詞一樣，這都是人之常情。



陳建良強調，台灣政府縱使有他們的意識形態與政治考量，也不要做出違背常理的決策。如果要抵制兩岸交流，乾脆限制台灣人不要出境，縣市長不准帶團到大陸，宮廟不准回大陸祖廟進香，民眾不準到大陸尋親，這樣做才是斷的最乾淨，但是政府沒有權力這樣做，更不要隨便扣賣台親中的帽子給台灣民眾。



是否會因為蔡政府不支持，就不到海峽論壇？陳建良告訴中評社，不會因為蔡政府這樣表態就不參加，事實上他個人沒有“非去不可”的理由，但是許多基層的村里長想要去大陸走走看看，除了增廣見聞，也看看對岸的發展，回來可以給各級政府提供建言。



陳建良最後還是再度強調，村里長參加海峽論壇就是單純去交流，不要過多政治解讀，將個人的想法扭曲，這樣誤解只會讓彼此的對立更嚴重。我們常自詡台灣的民主自由是引以為傲，政府的表現要符合民主的素養，不需要像驚弓之鳥，台灣要走出困境，蔡政府必須要先走出保守心態。