童勝男：科技冷戰人才撤光　美國恐怕也垮了

童勝男。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月4日電（記者 黃文杰）中國國民黨前新竹市長童勝男接受中評社訪問表示，翻開人類歷史，就會發現，美國一直在欺負別人，美國總統特朗普喊“美國優先”，問題是，人類最重要的就是平等，有了平等才有自由跟民主，如果只准“美國優先”，不准其他國家優先，全世界都會超級混亂，全人類也會跟著受害。



童勝男，1944年生，台灣師範大學化學系學士，新竹清華大學化學研究所碩士、美國艾克朗大學（University of Akron）高分子研究院博士，原本在台灣工業技術研究院化學工業研究所擔任正研究員，連任兩屆新竹市長（1989年－1997年），接著轉任台灣省政府省政委員，2000年卸任，離開政壇一段時間，國民黨的重要場合，還是可以看他的身影。



爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平3日到新竹，童勝男也受邀出席新竹王金平之友會成立大會，會後接受中評社採訪，針對中美貿易戰及美國限制華為，掀起的科技冷戰等議題發表看法。



被問到中美貿易戰，童勝男直言，翻開人類歷史，就會發現，美國一直在欺負別人，問題是，人類最重要的就是平等，有了平等才有自由跟民主，如果只准“美國優先”，不准其他國家優先，全世界都會超級混亂，全人類也會跟著受害。



被問到，現在中美貿易戰，特朗普選擇跟中國對抗，似乎出手都打到中國“痛點”？



童勝男說，中國也可以反制呀！最近就看到，中國發佈《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，對中美貿易爭端表態，證明中國也做好準備。



他分析，美國過去科技落後，也是到處跟別人學，看看中國的印刷術、指南針、火藥，不也是流傳到西方？才有西方世界的今日進步，因此每個民族、每個國家、每個地方，都要努力向上學習，整體人類社會也才會進步，為什麼只准美國進步？只能讓美國強勢？



談到中美貿易戰，童勝男說，如果雙方沒有克制，到最後可能是兩敗俱傷，全球經濟恐怕陷入更悲慘的世界，中國5G以及AI技術都在進步，美國憑什麼限制中國？就因為怕超越美國。



他引述《The World Is Flat》這本書概念，因為“世界是平的”，美國有多少東西真正在美國製造呢？全世界垂直分工整合在製造，想憑“美國優先”，所有東西都回去美國製造的話，要多少成本？多少時間呢？會比東南亞國家生產還便宜嗎？美國能夠能受得了嗎？美國不能只准“美國優先”，不准其他國家優先。



被問到貿易戰升級，變成科技冷戰，限制人才。童勝男表示，美國現在的人才，有多少比例是真正美國人？最頂尖優秀人才，都是來自全球各地的人才，如果限制或撤光這些外國頂尖人才，美國可能就滅亡了，這是真實話。



他說，美國宣布將從6月10日開始，對墨西哥所有貨品徵收5％的關稅，並稱會逐步提升至25％，以懲罰墨西哥，又看到要把矛頭對向印度，美國態度這樣高傲，處處想要壓制別國，來換取美國利益，只會讓全世界各厭惡美國，害慘全世界，要知道人類最重要就是平等，有了平等才有自由跟民主。