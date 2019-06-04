中評鏡頭：總質詢落幕　藍黨團替韓國瑜慶生

高雄市議會總質詢畫下句點，藍營議員也提前幫韓國瑜慶生。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月3日電（記者 蔣繼平）高雄市議會長達一個月的市政總質詢3日畫下句點，國民黨高雄市議會黨部總動員，22位議員在最後一場質詢綁上“挺韓到底”頭帶，送上鮮花替高雄市長韓國瑜加油，事後也在黨部替韓國瑜提前慶生，氣氛相當愉快。韓國瑜事後接受媒體採訪也表示“感到人與人相處還是有相當溫馨快樂的一面。”



市政總質詢最後一天結束後，韓國瑜特地到國民黨團、民進黨團、以及無黨團結聯盟打招呼，而國民黨議員還準備了大蛋糕，提前幫6月17日生日的韓國瑜慶祝生日快樂，並唱生日快樂歌。許願時，韓國瑜也許下高雄市民、全台灣人民平平安安發大財的願望。



而精心準備的大蛋糕內部還暗藏玄機，韓國瑜先拉出蛋糕上方一串長條的紙條，上頭寫著“高雄發大財，祝韓市長生日快樂，2020前進“總統府”，讓韓國瑜看得是又驚又喜，而一按下蛋糕的按鈕後，前方立刻噴出大量的假鈔，逗得韓國瑜相當快樂。韓國瑜也試吃放滿許多芒果切片的蛋糕，並向在場所有人致謝。



結束慶生之後，韓國瑜也轉往民進黨團和無黨團結聯盟打招呼，感謝議員們的辛苦，結束這一個多月來的市政總質詢。