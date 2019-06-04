中評分析：蔡英文下半年可能過境華府？

挺台派的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，快閃台灣幾乎是為了蔡初選輔選而來。（資料照：“總統府”提供） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）美國最近對蔡英文的輔選力道非常明顯。以此氛圍發展下來，若蔡通過黨內初選，預計7月、8月訪問加勒比海邦交國國家，美方不無讓蔡過境華府的可能。



美國在民進黨初選力挺蔡英文非常用力，一連串動作，從“北美事務協調委員會”更名“台灣美國事務委員會”；“國安會秘書長”李大維訪華府與美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面；接著又是挺台派的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納，快閃台灣幾乎是為了蔡的初選輔選而來。



傳出蔡英文預計下半年出訪海地與聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森等加勒比海邦交國，並向美方爭取過境距離華府不遠的紐約。但蔡英文沒想到前“行政院長”賴清德登記參與初選，目前要先過初選這一關。



對於民進黨初選，美方態度明顯就是挺蔡英文，才會有一連串的友台動作。若蔡英文初選出線，美方若想更進一步力挺蔡，既然賈德納都提出邀請，說他致函給美眾議院議長，希望能邀請蔡到美國國會演講，過境華府很可能會是2020大選，美方力挺蔡的方式之一。



綠營熟知外交關係的人士分析，等天時、地利、人和都具備時，蔡英文訪華府不無可能。目前地利是美通過《台灣旅行法》；人和是美國會議員邀請；加上若美國需要，台灣有必要，就是天時，那蔡訪華府就成行了。



民進黨人士也評估，蔡英文過境華府是有可能性，但不只有美國會意見，也必須要看國務院意見，要看美國行政部門安排，但北京當然不希望。美方也知道中方會抗議或是不滿，但是特朗普若要打這個牌，也必須思考北京會施展什麼壓力，美方會評估得失，也拿捏對美方最大利益。



不過，也有民進黨人士認為，就算真的過境華府，也不需要高估影響力，選民不見得會把這個台美關係進展看得多重，不見得對投票影響產生多大效果。