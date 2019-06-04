港澳青年到廣東創業有哪些優勢？馬興瑞詳解

廣東省省長馬興瑞回答記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京6月3日電（記者 張爽）中共廣東省委副書記、省長馬興瑞昨日出席國新辦發布會時表示，廣東的製造業水平較高，產業鏈比較齊全，可以為港澳青年的科技成果轉化提供便利條件。在醫保和養老保險方面，粵港澳三地政府正在加強對接，完善相關配套政策。



馬興瑞表示，第一，在粵港澳大灣區建設當中，廣東省委、省政府按照中央的要求，對接港澳的需要，積極推進青年創新創業基地建設，為港澳青年提供創新創業服務。粵港澳大灣區包括香港和澳門兩個特別行政區、廣東省珠三角九個市，面積5.6萬平方公里，人口7000萬人，GDP總量達到1.6萬億美元。“前幾年我們在深圳前海共建‘深港科技創新合作區‘，吸引了一大批香港青年在那裡創新創業，一些做得非常成功。當前建設粵港澳大灣區，珠三角各個市都為港澳青年創新創業提供了良好條件。最近我和林鄭月娥行政長官、崔世安行政長官分別召開了粵港、粵澳合作聯席會議，相關工作都在推進當中，合作非常好。”



第二，在就業、就學、就醫等方面為港澳青年等提供便利條件。比如推動港澳人士在內地辦居住證，目前已經辦理超過10萬張。另外在醫保和養老保險方面，三地政府正在加強對接，完善相關配套政策。



第三，為港澳青年的科技成果轉化提供便利條件。馬興瑞舉例說，大疆無人機就是在廣東成長壯大起來的，當初創始人汪滔和他的導師在香港有了想法，然後來廣東進行成果轉化。廣東的製造業水平較高，產業鏈比較齊全。“像優必選，過去在其他地方想做機器人，半年、一年找不全需要的配套，在廣東一兩周就搞定了。廣東產業鏈配套比較完善，為廣大港澳青年的創新成果轉化提供了很好的幫助。”