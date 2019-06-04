國民黨徵詢小組五、六日將會朱、郭、韓、王

國民黨徵詢小組預計本周完成徵詢進度。（中評資料照） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨中央提名協調小組日前啟動徵詢機制，預計在4日上午拜訪前主席朱立倫，下午拜訪鴻海董事長郭台銘，5日則南下徵詢高雄市長韓國瑜，6日徵詢前“立法院長”王金平，預計本周完成徵詢進度，10日公布“總統”初選名單。



國民黨特別辦法把主動表態者以及被推薦黨員都納入初選機制，以全民調決定人選，並組成5人徵詢小組，訂於6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天的民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。



5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政，日前已和前台北縣長周錫瑋、孫文學校與張亞中會面。



而在本周完成接續的徵詢制度後，國民黨14日將舉行座談會，邀請各陣營參選人或代表人，針對民調、“國政”願景電視發表會細節徵詢，民調部分將從黨中央提出名單的10家公司中，取各陣營有共識的5家公司，並各抽樣3000份樣本；至於“國政”願景發表會，僅規劃讓參選人陳述政見，目前沒有安排媒體或公民團體提問。