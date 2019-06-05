廣東GDP將破10萬億 省長介紹發展成就

馬興瑞介紹廣東省經濟發展成就（中評社 張爽攝） 中評社北京6月5日電（記者 張爽）中共廣東省委副書記、省長馬興瑞3日出席國新辦發布會時表示，GDP從1949年的20.3億元增加到2018年的9.7萬億元，近30年位居全國前列，今年將突破10萬億元大關，地方財力由弱變強，對外開放不斷擴大。



馬興瑞表示，中華人民共和國成立70年來，中國發生了翻天覆地的巨大變化，取得了舉世矚目的發展成就，廣東是其中一個典型的縮影和代表。有幾個特點非常突出：一是經濟高速增長，GDP從1949年的20.3億元增加到2018年的9.7萬億元，近30年位居全國前列，今年將突破10萬億元大關；二是地方財力由弱變強，地方一般公共預算收入（按可比價格）從1950年的3.2億元增加到2018年的1.2萬億元，是全國首個超萬億元的省份；三是對外開放不斷擴大，2018年全省外貿進出口總額7.16萬億元人民幣、約占全國1/4、連續33年居全國首位，累計實際利用外資4470億美元、占全國1/5強；四是形成世界級製造業基地，全省規模以上工業企業達4.75萬家，從傳統製造業到電子信息、綠色石化、汽車、智能家電、機器人等先進製造業，基本建成門類較為齊全、配套相對完善的現代產業體系，電子信息產業總產值占全國的34%；五是城鄉面貌全面躍升，立體交通網絡初步形成，廣州、深圳與珠三角各大城市形成現代化城市群，城鎮化率達到70.7%，實現縣縣通高速，即將市市通高鐵；六是人民生活持續改善，人均預期壽命提高到77.2歲，城鄉居民收入持續增長，徹底消除絕對貧困，240多萬省定相對貧困人口實現脫貧。



馬興瑞認為，廣東能取得今天的發展成就，靠的是制度優勢、政治優勢和改革開放的優勢。



他表示，當前，世界面臨百年未有之大變局，國際經濟秩序正面臨前所未有之嚴重挑戰，廣東將堅決按照以習近平同志為核心的黨中央決策部署，萬眾一心，眾志成城，堅定做好自己的事情，準備好迎接一切困難挑戰。有習近平總書記掌舵領航，有黨中央堅強領導，有新中國70年、改革開放40年尤其是黨的十八大以來打下的堅實基礎，有廣大市場主體強大的發展能力和豐富的應對經驗，有舉國上下的團結奮鬥，我們對應對一切挑戰和風險充滿必勝信心。



馬興瑞說，去年10月，習近平總書記視察廣東並發表重要講話，提出深化改革開放、推動高質量發展、提高發展平衡性和協調性、加強黨的領導和黨的建設等四個方面重要指示要求，廣東堅決全面貫徹落實，優化完善提升“1+1+9”工作部署。兩個“1”，一個是指加強黨的領導和黨的建設，這是政治保證，另一個是指深化改革擴大開放，這是關鍵一招、動力保障；“9”是指9方面重點工作，包括推進粵港澳大灣區建設、實施創新驅動發展戰略、推動高質量發展、建設現代化經濟體系、打好三大攻堅戰、實施鄉村振興戰略、構建“一核一帶一區”區域發展格局、加快建設文化強省、營造共建共治共享的社會治理格局。



“總書記指示我們持之以恒抓下去，必將見到成效。習近平總書記指出，廣東既是向世界展示我國改革開放成就的重要窗口，也是國際社會觀察我國改革開放的重要窗口。”馬興瑞說。

