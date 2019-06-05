馬興瑞：廣東省將在五方面推動大灣區建設

馬興瑞出席國新辦記者會（中評社 張爽攝） 中評社北京6月5日電（記者 張爽）2019年2月18日，黨中央、國務院發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，明確了五個方面的定位，也就是充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創新中心、“一帶一路”建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示範區、宜居宜業宜游的優質生活圈世界級的城市群。



中共廣東省委副書記、省長馬興瑞3日出席國新辦發布會時表示，廣東在黨中央、國務院的領導下，與港澳形成了緊密合作的模式，我們深深地感覺到1978年的改革開放給廣東帶來了翻天覆地的變化，我們認為粵港澳大灣區建設又是一次廣東改革開放再出發的重大機遇。下一步，我們將在五個方面大力推動：



第一，以規則相互銜接為重點優化營商環境。我們將堅守“一國”之本、善用“兩制”之利，一個是在市場經濟體系方面的規則銜接，一個是各類要素流動的銜接，主要是實現人流物流資金流信息流便捷有序地流動，在這一方面來講，潛力還是很大的。



第二，加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。大家比較期盼的，也是我們重點推動的，就是要建設國際科技創新中心。東京灣區、紐約灣區和舊金山灣區在原始創新方面比我們要強，這也是我們的短板。但我們有改革開放40年和新中國成立70年打下的基礎，港澳有幾所世界一流大學，與廣東實體經濟的創新能力相結合，將有助於打造國際科技創新中心，特別是國家各部委對這項工作高度重視，比如建設重大的科技基礎設施、大科學裝置工程、國家重點實驗室、國家實驗室等，另外對科技人員給予一定的稅收優惠，比如港澳特殊人才到廣東，我們正在推動按港人港稅、澳人澳稅的政策解決，所以科技創新這方面也是我們一個重大的事情。



第三，把粵港澳大灣區建設成為“一帶一路”建設的重要支撐。這是我們三地的一個優勢，香港是國際金融中心、貿易中心、航運中心，澳門是世界旅遊休閑中心，又有著聯繫葡語國家的紐帶作用。廣東是一個製造大省、外經外貿大省，所以在“一帶一路”的建設上，粵港澳大灣區能夠起到很大的作用。



第四，推進基礎設施互聯互通。去年廣深港高鐵開通，而且實行“一地兩檢”，香港到廣州只要47分鐘，過去我們去香港，開車去經常是四個多小時。最近還有一些重大的基礎設施，像香港和深圳的蓮塘／香園圍口岸，澳門到珠海的粵澳新通道，這些在年底都能建成，特別是我們正在推進高鐵、港口、機場群的協調發展，大灣區有三大機場，香港機場、廣州白雲國際機場和深圳寶安機場，香港機場客運量7000多萬人次，白雲機場客運量也接近7000萬人次，深圳機場客運量也過了4500萬人次。



第五，打造宜居宜業宜游的優質生活圈。廣東將為港澳青年創新創業提供良好條件，同時我們要大力把生態環境、生活環境治理好，我們在這些方面還有一些短板。