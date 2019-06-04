若贏找蔡搭檔？賴清德：這樣講會被批不尊重

賴清德接受《少康戰情室》訪問。（圖片：TVBS播出畫面） 中評社台北6月4日電（記者 洪德諭）民進黨初選民調10日啟動，賴清德3日晚間上節目接受訪問，被問到“蔡賴配”是否有可能，賴說，找合適的人當副手才是最強的組合。至於蔡英文是否為可能的副手，賴則答，不敢有這樣的要求，若這樣講一定會被批評對現任“總統”不尊重。



賴清德3日晚間上TVBS《少康戰情室》節目，來賓還有前民進黨“立委”沈富雄、前台北市觀傳局局長簡余晏。節目中賴清德提出上述說法。



主持人趙少康問為何最能代表民進黨？賴清德說，這綜合性結果，若去基層走動去深入了解，聽到看到他的支持度一直是最高，各種民調也反映這種事實。



沈富雄詢問，為何沒有足夠數目的“小雞”力挺，甚至連自己的派系(新潮流)，如桃園市長鄭文燦都支持蔡英文？賴清德說，“立委”一開始有站出來，後來轉變成私下表達，在他登記之前也有“立委”請他無論無何都要參選，只是公開、私底下表達的差異。



至於蔡賴配有無可能，賴清德說，找合適的人當副手才是最強組合，趙少康接著問，若贏了蔡英文是否是合適的人？賴清德指出，不敢有這樣的要求，若這樣講一定會被批評對現任“總統”不尊重，不過他會用人唯才，找到最理想的副手。

