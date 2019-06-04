陳建良：“韓流”來自基層 今年會再起

台灣村里長聯合總會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月4日電（記者 林谷隆）台灣村里長聯合總會總會長、台中市沙鹿區美仁里長陳建良接受中評社訪問表示，平常村里長聚會在一起，總會談論台灣政壇大小事，我們看好韓流會再興起，因為這股浪潮是來至於基層，但我們也擔心未來韓流的走向。陳建良分析，韓會不會被國民黨黨內卡死、競選團隊、政策白皮書都是未來韓流能不能席捲全台的關鍵變數。



陳建良，2005年以27歲當選全台最年輕的里長，至今已連任四屆台中市沙鹿區美仁里長。學生時期曾加入國民黨，現為無黨籍。現任台灣村里長聯合總會總會長，台灣共有7852個村里長，該會是目前台灣唯一由“內政部”核准的全台性村里長組織。



陳建良曾在2015年12月23日發起全台村里長與“總統”候選人”有約活動，當天在圓山大飯店有600多位全台各縣市村里長齊聚一堂，代表藍綠橘參選的朱立倫、蔡英文、宋楚瑜都先受到場聆聽村里長的意見，並收下建言書。



陳建良表示，長期以來台灣的民生問題、經濟問題都沒有獲得解決，過去民進黨在野時，都罵國民黨政策失敗，點出馬政府一些經濟政策的缺失，喊出一些口號得到民眾支持，藉由人民的力量，將國民黨拉下台。



對於蔡政府執政這三年多的看法，陳建良認為，人民給民進黨機會，但是蔡政府上台後，沒有解決當前台灣民眾在意的民生經濟問題，反而不斷為了自己政黨的意識形態推動改革，從討黨產、軍公教退休金、一例一休到司法改革，民進黨關起門來搞改革，聽不見民意，也沒有看到改革成效，時間久了，這些宣示都只是淪為口號。



陳建良強調，時間一久民眾就會覺得蔡政府在擺爛，搞兩套標準。在野的國民黨好像為了反對而反對，也沒有更好的論述，人民看了也討厭，藍綠都談“民生經濟”，但是最終人民都是政治惡鬥的犧牲品。



“這時候忽然冒出一個韓國瑜”，陳建良說，韓參選是參選高雄市長，但他所講的事情，都是台灣百姓普遍遭遇的痛苦，基層民眾很辛苦，永遠都是被現實環境綁手綁腳，不像權貴可以隨時做自己，所以民眾的埋怨只能偷偷埋在心裡。



陳建良認為，韓國瑜就是為基層百姓的不滿，找到一個宣洩的管道，現在台灣政壇出現一個可以講出人民心聲的候選人，讓民眾在黑暗中看到一盞明燈，只要隨著明燈找到出路，韓流炫風就是在這樣的背景下孕育而成。



針對6月1日在台北凱達格蘭大道舉辦的挺韓大會師，陳建良回答，韓國瑜面對很多無法說出口的痛苦，相信參選2020並非韓一開始設定的目標，但是因為國民黨其他的參選人，都不是讓民眾很滿意，所以基層拱韓參選的聲音越來越強烈，韓現在說參選也不是，講不參選也不是，只能用很曖昧的語句來對外表露心意。



6月1日人就在台北見證挺韓大會師的陳建良表示，當天他在台北接待香港朋友，途經凱達格蘭大道，就看到滿滿的紅衣人潮，從這些自發性到場的支持者顯示，韓國瑜就是由基層人民發聲拱他上去選“總統”，但是最終能不能參選，關鍵不在支持者，還是在國民黨中央。



對於韓國瑜從國民黨脫穎而出參選2020的變數？陳建良認為，韓國瑜能不能殺出黨內重圍，讓國民黨提名他，目前還是未知之數。因為國民黨有好幾派的卡韓的勢力，朱立倫、王金平都是這些勢力支持的對象，韓突然間闖出來，打亂他們的佈局，所以光是國民黨黨內的提名機制，韓國瑜就遇到很多關卡問題。



其次還有團隊的問題，陳建良告訴中評社，競選“總統”大選要有堅強的見選團隊，才要全盤解決台灣人民的問題，不能讓全部的焦點都集中在韓個人，韓國瑜在網路效應很好，但這我們擔心這空氣票，有沒有辦法化成實質選票，還要看後續的作為。



陳建良提到，最後就是要有完整的政策白皮書，“高雄發大財，人民要有錢”這個口號很動人，但是後續要實際提出振興經濟的政策。郭台銘聲望能緊追韓國瑜，大家看到就是他經營鴻海的經驗，韓國瑜現在已經有政治魅力，未來必須要展現執政的實力與能力，最後才能脫穎而出。