北京世園會　300名在京台胞端午節游園聯誼

6月1日，以“我和我的祖國”為主題的2019年在京台胞端午節聯誼活動在延慶世界園藝博覽會舉行，圖在京台胞在台灣園留念。 中評社香港6月4日電／1日，以“我和我的祖國”為主題的2019年在京台胞端午節聯誼活動在延慶世界園藝博覽會舉行，近300名在京台胞、台商、台生到場參與。



北京市台聯副會長王慧向到場的鄉親致以節日的問候，期望兩岸台胞從自己做起、從現在做起，要像保護眼睛一樣保護生態環境，像對待生命一樣對待生態環境，同築生態文明之基，同走綠色發展之路。



值得一提的是，2019年中國北京世界園藝博覽會是繼雲南昆明後第二個獲得國際園藝生產者協會批准及國際展覽局認證授權舉辦的A1級國際園藝博覽會，吸引了110個國家、地區和國際組織，以及120餘個非官方參展者，是有史以來規模最大的世園會。



世園會以“綠色生活，美麗家園”為主題，闡釋了園藝融入自然，讓心靈被自然感動的理念。



特別是台灣園的巧妙設計，引起了在京台胞們的濃厚興趣。台灣園位於園區東南部，將台灣地區自然環境、民風民俗、現代風貌、人文情懷相融合，展示出寶島台灣的獨特魅力。園區分為向山行、蘭花區、時光路、日月潭、農田裡、山之巔六大景觀節點。以日月潭為中心景觀、時光路為環路，各個景觀自然銜接，空間層次此起彼伏循序漸進，給人舒適放鬆的自然體驗。



漫步園區，鮮花遍地、綠樹成蔭，湖光山色交相輝映，看得到藍天、聞得到花香，台胞們興致盎然。大家紛紛表示：感謝北京市台聯組織這次端午節聯誼活動，讓在京鄉親能夠歡聚一堂，在人與自然的和諧共生的優美環境中共敘鄉情親情。



今年恰逢新中國成立70周年。北京市台聯堅持以“服務台胞、服務發展、服務大局”為中心任務，在端午節來臨之際，為在京台胞、台商、台生搭建一個相聚和交流的平台，在豐富節日文化生活的同時，使大家親身感受北京堅持“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念，倡導“綠色生活、美麗家園”，增強對北京的感情融入，滿懷“同心同行七十年堅定不移跟黨走”的信心，共同抒發對偉大祖國的真摯祝福。



北京市台聯秘書長張曉軍一同參加活動。（北京市台聯供稿）

