吳青山：韓粉上凱道只是暖身　提名後人更多

吳青山。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月4日電（記者 黃文杰）連任四屆、中國國民黨新竹市議員吳青山接受中評社訪問表示，國民黨高雄市長韓國瑜出席6月1日台北凱道挺韓造勢大會，不管人數是30萬或40萬人，因為還沒有獲得國民黨提名，“現在只能算是暖身”，地方也沒有真正選邊站，等到確定是提名韓國瑜參選，每場造勢勢必集結更多人。



吳青山，曾任新竹市中正國際獅子會第23屆會長、新竹市北區民眾服務社理事長、新竹市家具商業同業公會總幹事、新竹市開拓先賢王世傑研究會總幹事等職務，2005獲得國民黨提名參選北區市議員，當選第七屆、第八屆、第九屆，以及本屆（第十屆）新竹市議員。



國民黨初選特別辦法採全民調決定人選，規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦“國政”願景電視發表會，7月5日到15日展開為期11天民調，7月16日公布民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名，從時間上來看，6位參選人還有一個月的時間可以衝刺。



爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平3日到新竹市關帝廟，出席新竹市王金平之友會成立大會，吳青山也以四屆黨籍市議員到場致意，會後接受中評社採訪。



中評社問，怎樣看國民黨初選提名？黨內現階段誰最強？



吳青山說，選“總統”是每一個黨員的權，誰出來參加初選，身為超過40年黨齡的他都樂觀其成，只要願意出來參選，代表一定的能力，可以領導這個國家。



被問到“韓粉”在新竹實力仍很堅強？有沒有因為鴻海董事長郭台銘出來參選，進而力量分散？



吳青山觀察，高雄市長韓國瑜在新竹，其實還蠻受歡迎，在地方跑多半聽到，這次黨內初選仍以韓國瑜與郭台銘最有機會，比較有競爭力，但不會造成分裂，不論私底下與公開場合，都呼籲黨員不要相互攻擊，反正現在很多“太陽”出來，都沒有關係，不管最後是誰出線，都是國民黨的最好“太陽”，我們就全力支持，重點是不要團結，才能打贏2020。



他告訴中評社，其實檯面上這幾位參加黨內初選，都有各自的支持者，都應該扮演各自角色，好比王金平3日到新竹、國民黨前主席朱立倫6月7日也來新竹，都會動員，王金平過去擔任“立法院長”，跟很多“立委”很熟，所謂“人在人情在”，都會來捧場，下次朱立倫來新竹也是。



吳青山坦言，目前看起來，王金平想要初選勝出，是有點困難，畢竟韓國瑜氣勢最旺，韓粉替韓國瑜在台北凱道舉辦這樣大型造勢場合，原因在於擔心韓人氣下滑，若初選都沒有機會，其他都沒有機會，韓粉緊張，會全力幫忙拉抬聲勢。



被問到，韓粉挺韓，會不會力道太大？一次湧入30、40萬人，會不會讓人錯覺，國民黨初選“比賽已經結束”？



吳青山說，要知道，其實韓國瑜上凱道時，根本還沒有獲得國民黨提名，“現在等於熱身”，等到正式提名參選，集結會更多人，現在有些政治人物有顧慮，沒有公開表態，等到韓國瑜真的出來選，大家都去挺韓，現在出來挺韓，都是死忠韓粉，也就是“鐵桿韓粉”。



被問到郭台銘沒有競爭優勢?



吳青山分析，郭台銘起步確實比較慢，短時間無法造成民眾，點燃對郭的熱情，選民看到郭與看到韓，兩者就不一樣，看到韓國瑜會瘋狂追逐，反觀郭台銘在這方面，顯然比較欠缺，這也是韓國瑜比較占優勢地方。



被問到，韓國瑜最為人詬病就是口號太多，很多都是套用“發大財”，連外交都變成“外交發財”，這樣批評對嗎？



吳青山認為，韓國瑜本身不是土生土長的高雄人，當選高雄市長，當然需要花時間瞭解，當然市政部分，要給韓時間，但是這麼短時間，有這樣成績，其實還不錯，這完全無關口號太多，至於為人詬病，“位子還沒坐熱”就要跑去選2020，現在韓粉給的熱情，這些已經不是問題。



他也解釋，國民黨還在初選階段，地方應該還沒有選邊站，除了死忠韓粉或鐵杆韓粉，才會選邊站。