日媒：美日韓對朝步調不一　安倍欲依靠特朗普

中評社香港6月3日電／美日韓防長等2日在新加坡舉行會談，確認了為朝鮮無核化展開合作。此舉旨在制衡不回應完全無核化的朝鮮。共同社分析指出，由於無法預測的美國總統特朗普的言行以及日韓關係惡化的影響，難掩步調不一致。日本首相安倍晉三比起加上韓國的三國合作，將把重心放到與特朗普強化合作上，為下一步做準備。



▽日方的危機感



“重要的是不要造成誤解。”日本防衛相岩屋毅在2日的會談伊始，不露骨地批評了不把朝鮮發射短程彈道導彈視作問題的特朗普的姿態。其發言的意思是有必要就發射違反聯合國安理會決議取得一致。很難說“日美的立場完全一致”（安倍語）的實際情況凸顯。



日美間摩擦從特朗普發言稱“常見的短程導彈”的5月上旬開始持續。磋商消息人士稱，同一時期在首爾舉行的日美韓防務工作人員磋商中，日方要求“希望停止‘短程的話沒問題’這一說法”。這是因為，日方抱有若特朗普僅針對覆蓋美國本土的遠程導彈推進美朝談判，日本面臨的核威脅將進一步加深這一危機感。



安倍在本月下旬的大阪二十國集團（G20）峰會之際也將與特朗普舉行首腦會談，為兩人的今年第三次會談。政府消息人士指出：“日美關係比什麼都重要，這是理所當然的應對。”



▽溫差鮮明



另一方面，日本對於韓國的不信任感達到了“頂點”（首相官邸消息人士語）。安倍正研究不與配合G20峰會訪日的韓國總統文在寅舉行會談。執政黨的應對也較為冷淡，據自民黨消息人士透露，上月韓國議員團訪日時，響應會面的僅有一名當選一次的該黨參議員。



韓國應對朝鮮的態度比美方融和。韓方公佈，將向通過國際機構的對朝援助項目撥款800萬美元。圍繞朝鮮的短程彈道導彈發射也與特朗普一樣，透出不將之視作問題的態度。人道主義援助方面，也與態度謹慎的日本形成了鮮明溫差。



韓國國防部長鄭景斗在2日的三國防長會談中稱“日本進入了‘令和’新時代，願成為邁向新日韓關係的一步”，但兩國關係沒有改善的徵兆。



▽離間合作



美國政府對日韓對立的憂慮加深。2日的會談中，美國代理國防部長沙納漢表明“將進一步加強三國的防衛合作”，向日韓敦促合作。擔憂的是朝鮮趁著日韓對立，離間合作的事態。對團結感到不安的美國此次被視為對於三國會談的舉行發揮了領導力。



美官員稱“日韓關係已惡化到了沒有美國就無法對話的地步”。