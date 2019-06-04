王棟答中評：中國香會發出自信聲音

北京大學中美人文交流研究基地執行副主任王棟 中評社北京6月4日電（記者 徐夢溪 郭至君）北京大學中美人文交流研究基地執行副主任王棟2日接受中評社採訪表示，魏鳳和部長2日的演講是一次非常全面、精彩的演講，取得了很好的效果，傳遞了中國軍隊和中國政府的權威聲音。



中國國務委員兼國防部長魏鳳和2日在新加坡香格里拉對話會上做大會發言，並回答現場提問。



對此，王棟認為，魏鳳和部長2日的演講鏗鏘有力，並且有理有利有節，是一次非常全面、精彩的演講，達到很好的效果，給參會的各國代表留下了深刻印象。魏鳳和部長演講結束之後，很多各國與會代表紛紛點贊。

一是，演講清楚闡述了中國積極防禦的國防戰略，捍衛國家主權、發展和安全利益是軍隊的使命，我們不稱霸、不爭霸，要為推動地區的和平穩定的發展做出積極貢獻的意願。



二是，演講對各種霸權主義行徑做了批評，還駁斥了一些人的錯誤立場，糾正了一些人的偏見。以南海問題為例，這是一個精彩的攻防部分，揭穿了少數西方國家圖一時之利，暴露了他們的虛偽和偽善，展現了我們的智慧。



三是，魏鳳和部長回答風趣幽默，自信，也十分坦誠，和各國代表進行了非常充分、有效的交流。特別是，演講多使用反問句，具有有衝擊力和說服力。



四是，魏鳳和部長在講話中有理有利有節地對沙納漢做了強烈回應。沙納漢1號的演講挑釁性不強，但非常強硬，不點名批評中國，表示要和中國合作，但又具有對抗性，要求中國有好的表現，展現了美國人的傲慢心態。魏鳳和部長的回應則展現了我們不卑不亢，愛好和平，又堅定捍衛國家的主權，他的聲音堅定、清晰，傳遞了中國軍隊和中國政府的權威聲音。



王棟認為，魏鳳和部長在講話中清楚說明，中美兩國關係包括兩軍關係走過了曲折的歷程，但總體保持著穩定發展。特別在當前，中美經貿乃至人文關係受到損害，美國政府還採取了非常不理性的、甚至是霸凌的政策，這種情況下，兩軍關係要成為雙邊關係的穩定器。

