趙小卓語中評：美國希望穩定中美軍事關係

軍事科學院戰爭研究院研究員、香山論壇秘書處辦公室主任趙小卓大校２日在新加坡接受中評社專訪（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月4日電（記者 徐夢溪 郭至君）趙小卓2日接受中評社專訪表示，美國代理防長沙納漢不指名批評中國，表現出美國也希望穩定中美軍事關係的願望。



沙納漢1日出席在新加坡舉行的香格里拉對話會時，在批評南海島礁建設、網絡安全、知識產權盜竊時，均未指名中國。相比往年香會中美國直接指責中國的表現，較為“低調”，引起輿論關注。



對此，趙小卓認為，美國代理防長在論壇上面對中國，盡可能不公開的指名道姓地去指責，這是今年的一個變化。



“去年以前都不是這樣。”趙小卓表示，香會經常被說成是一個中美吵架的場所。為什麼會吵架？軍事外交是交朋友的，吵架不是南轅北轍嗎？但因為香會的設置安排，美國防長做第一場大會發言，中國被安排在後邊。美國防長第一場發言時就開始指名道姓地指責、攻擊中國，然後中國代表團肯定要回應，所以給人一種吵架的感覺。



對此，趙小卓認為有兩點原因。第一，美國政府或五角大樓不想在這種多邊場合通過公開指責中國，使中美軍事關係進一步緊張。對沙納漢這樣的演講，不要指望他的個人傾向，沙納漢的演講稿應該是經由美國五角大樓精心擬過，白宮國務院審核過的，它代表了美國官方。他還注意到一個細節，沙納漢在答問中三次強調同魏鳳和的見面，他不斷強調這個事實，說明美國也想穩定中美軍事關係，這個信息很清晰。所以，這可能和現在中美關係的大背景有關。過去我們覺得中美關係比較好的方面，比如經貿關係和人文關係現在都出現了問題了，軍事關係在過去一直是短板，如果也出現問題，中美關係就會很快下滑，而且不知道會滑落到什麼地步。



第二，國際社會普遍的聲音基本一致，不希望看到中美走向對抗衝突。最典型的就是新加坡總理李顯龍，他希望中美之間建立穩定的、建設性的關係，不希望兩者衝突，更不希望因為兩者衝突，迫使其他中小國家站隊，導致世界的分裂了。美國它要宣示立場態度時，多少會考慮這些國家能不能聽進去，如果大家都不希望美國刺激中國，美國就會收斂。



趙小卓強調，但是美國本質上的對華政策和對話戰略不會發生太大變化，只是在策略上會做一些調整，所以產生了這樣的結果。