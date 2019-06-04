中評關注：王金平統整國民黨傳統政治老勢力

王金平來新竹，看到前“立委”張蔡美（左）一路相伴。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月4日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”王金平，參選以來，始終沒“棄賽”，而且一反過去走傳統路線的做法，走入校園、接觸年輕人，到福建返鄉祭祖，到新竹，跑去深藍族群的榮家慰勞，顛覆傳統“本土藍”印象，王金平似乎很努力要把“總統”大夢的“拼圖”給拼完。



整理王金平在桃竹苗的行程，大致可以歸納為，勤跑各地廟宇參拜，接著透過各地成立“王金平之友會”，跟地方傳統國民黨政治人物進行連結。



好比3日來到新竹市，就是在新竹市關帝廟前，舉辦新竹市王金平之友會，一下子就把昔日“立委”好友張蔡美、前新竹市長童勝男、許明財等人“一次網羅”。



“公道伯”王金平，政壇打滾這麼久，照顧無數藍營人士，此時大家來捧場，還人情居多，但是不可否認，也只有王金平有這本事，可以統整“政治圈的退輔會”。



“退輔會”全稱叫做“國軍”退除役官兵輔導委員會，那是蔣介石為了讓參與東征、北伐、抗戰、戡亂諸役，半生戎馬，功在“國家”的退除役官兵，能夠於離營後，在政府的妥善照顧下，投入社會，繼續貢獻“國家”，成立的機構，進而在各地成立榮民之家，協助照顧老榮民晚年生活。



王金平的行事作風就是這樣，永遠懂得照顧人，即使沒有政治光環，還是常保深厚情誼，給卸任“立委”，擁有“立院”最高顧問頭銜。



這種人情世故的經營，或許不能跟韓國瑜掀起的“韓流”來相比，後者如煙火般燦爛，大鳴大放，王金平走的是細水長流，一種隱形的政治工程。



王金平到底能不能贏過韓國瑜或郭台銘？光看氣勢與人氣，答案很明顯。



但是“老王”為何又要參選到底，還願意走入深藍的榮家慰勞？即使明知，可能遇到老榮民“不禮貌”，照樣還是走入榮家？



光這點，就該給王金平掌聲，也知道王說“說參選到底”，絕對不是嘴巴說說，重點是，王金平參選到底，換來是什麼？無非是統整國民黨傳統的政治老勢力。



當郭韓兩人代表的新政治時代來臨，傳統老政治人物要告別舞台，此時有人願意擔任平台，扮演“政治圈的退輔會”領導人，這也是藍軍一股力量，誰說可以丟棄？