陳孟芸：韓流發威讓焦點再度聚焦國民黨

大台中青工總會長陳孟芸。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月4日電（記者 林谷隆）針對國民黨2020選情，大台中青工總會長陳孟芸接受中評社訪問表示，韓流再度在台北府前凱道發威，身為國民黨支持者當然樂觀其成，因為接下來6月8日在花蓮，還是6月22日在台中舉辦的挺韓活動，都會引起全台民眾關注，讓2020大選聚焦在國民黨身上。韓國瑜不只改變台灣政壇，更讓國民黨變得親民，在意基層的聲音，沒有韓，這次國民黨2020大選也不會這麼精彩，這麼多組人馬相互競爭。



國民黨大台中青工總會3日舉辦記者會，宣布“2019在校學生創意設計展”將於6月6日至11日在國民黨台中市黨部舉辦，要讓黨工走出去、帶動青年走進來，讓黨部再次活絡起來。大台中青工總會長陳孟芸會後接受中評社訪問。



韓流接下來能不能席捲全台？陳孟芸認為，這要看韓國瑜接下來要怎麼做，韓應該要如何將他的想法、團隊，完整被高雄以外的台灣人看到，這是2020能否致勝關鍵，也是他未來要努力的方向。



6月22日將在台中舉辦挺韓活動，國民黨台中市議會黨團也是第一個跳出來挺韓的藍黨團，為何台中也有這股韓流？



陳孟芸回答，這應該是蝴蝶效應。參與青工組織超過6年的她表示，青工會是台灣重要青年組織，分布很廣，從全台的青工總會、縣市總會到最基層的鄉鎮市青工會，每一位成員都是兼職，本身都有各自的職業，聚再一起就是認同國民黨。



陳孟芸告訴中評社，6月22日韓國瑜在台中的造勢活動，大台中青工總會所屬的21個分會都已經串裡起來，透過各自的群組號召國民黨的青年支持者到場參與，目前保守預估當天至少有2百多位會員參與。



“我們是挺國民黨”陳孟芸說，看到韓國瑜造勢成為全台焦點，讓國民黨再次引起全台民眾的期待，所以青工夥伴都是自發性到場表達支持，讓國民黨2020重返執政，這是我們的共同目標。