華為命運改善　多家大公司又回請

中評社香港6月4日電／華為近日命運改善，多家公司原本拋棄或排斥華為，顯示改變了立場，回請華為入行。在安卓Q支持廠商名單上，華為Mate 20 Pro重新現身，表明谷歌重新把這款華為手機列入安卓Q測試行列。而美國電氣電子工程師學會（IEEE）周一發布聲明稱，華為及其子公司的員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作。



據聯合早報報道，谷歌重新把華為手機列入安卓Q測試行列。



在安卓Q支持廠商名單上，華為Mate 20 Pro重新現身，表明谷歌重新把這款華為手機列入安卓Q測試行列。



該報道說，在這同時，華為又被記憶卡標準制定組織SD協會（The SD Association）、無線網絡認證組織Wi－Fi聯盟（Wi－Fi Alliance）和藍牙技術聯盟（Bluetooth Alliance）也恢復了華為的成員資格。



據報道稱，5月30日當天，谷歌悄悄從安卓Q支持廠商名單中移除華為Mate 20 Pro，但短短一天之後再次將這款華為手機列入。據行內人士推測，這可能同美國政府的華為禁令實施延緩90天有關。



報道指另外美國商業新聞網CNBC消息也指出，谷歌將撤銷之前與華為中斷合作的決定，谷歌也表示會盡最大的努力挽回與華為之間的關係。



據日本 經濟新聞報道，各行業團體對華為有新動向。針對美國制裁華為技術，電氣信息通信領域的主要學會“美國電氣與電子工程師協會（IEEE）”5月29日發表聲明稱“需要遵守美國的規定和法律”，表明對華為的活動做出部分限制。在該協會的會員當中，已有中國的大學教授宣布辭去IEEE的職務來表示抗議，此事引起的風波今後有可能進一步擴大。



據報道指，IEEE在聲明中表示將限制華為及其員工參加部分面向相關人士的活動，以及參與編輯部分出版物。一方面，華為可繼續擁有會員資格，繼續利用IEEE的數據及發表論文。



在IEEE發表聲明之前，作為會員的北京大學教授張海霞5月29日發表公開評論，對於從出版物的編輯中排除華為表示抗議。據悉張海霞將辭去在IEEE內部委員會的職務。



據報道透露，華為加入了超過400家行業團體。該公司在5月26日的聲明中表示，部分團體受到政治壓力而限制與本公司的部分合作，但不影響日常的業務運營。



與此同時，在通信領域的標準團體當中，開始出現停止“排除華為”的動向。在半導體領域負責制定美國標準的固態技術協會（JEDEC）、存儲卡標準團體SD協會已在5月30日之前恢復了此前一度停止的華為會員資格。據美國媒體報道， Wi－Fi聯盟也取消了對華為的活動限制。



該報道說，在美國商務部5月16日對華為啟動事實上的禁運之後，各團體曾停止華為的會員資格或限制華為活動。估計現已判斷團體內的活動不屬於限制對象。



據路透社今天報道也說，華為及子公司員工可參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作。據美國電氣電子工程師學會（IEEE）周一發布聲明稱，華為及其子公司的員工可以參加IEEE出版過程的同行評審和編輯工作。所有IEEE會員都可以繼續正常參與IEEE的全部活動，無論他們的雇主是誰。



據IEEE中國官網發布中英雙語的聲明，此前限制性的做法完全是為了保護其志願者和會員，規避相關的法律風險。在收到相關說明後，法律風險得以解除。



IEEE此前禁止華為員工參與旗下期刊的審閱及編輯過程。