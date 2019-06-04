金融業繼續保持對外開放力度不減

中評社北京6月4日電／我國金融業為何需要對外開放？



建設開放型經濟的一個重要目的就是通過開放來促進自身改革，提升國際競爭力。開放，能夠使中國金融市場的市場主體更加豐富，金融產品更加多元，市場活力也將進一步激發。同時，實踐表明，金融業對外開放並不意味著“狼來了”。外資進入中國的幾十年間，國內金融機構在公司治理機制、風險管理水平和產品創新能力等方面顯著提升，一批在國際市場具有競爭力的金融機構不斷崛起。



在宣布新一輪開放政策後，我國金融業各項開放措施陸續落地，多個國家和地區的金融機構表達了在華進一步發展和擴大投資的意願，並已有多家外資金融機構提出了准入申請，各方積極性很高。開放合作，是契合各方意願的舉措。



為何在內外壓力加大的情況下，繼續保持對外開放力度不減？



中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清日前表示，金融業開放是大勢所趨，不會停頓，更不會倒退，未來開放的空間還很大。特別歡迎那些擁有良好市場聲譽和信用記錄，在風險管控、信用評級、消費金融、養老保險、健康保險等方面具有特色和專長的外資機構進入中國，豐富市場主體，創新金融產品，激發市場活力。事實上，這也是監管層及金融機構的共同心聲。



當今世界正在經歷新一輪大發展、大變革、大調整，不確定性與壓力隨之而來。對於中國來說，風險與挑戰不容忽視。開放，意味著以更主動的姿態吸收世界經驗；開放，意味著我國金融業能在學習中更好地揚長避短；開放，意味著在部分國家逆全球化而行之時，我們選擇繼續走合作共贏的道路。



此外，要更好發揮金融三大職能——有效配置資源；管理風險；提供金融服務，服務於居民和企業——也決定了必須進行供給側結構性改革和擴大對外對內開放。



作為經濟發展的“血液”和重要支撐，中國金融業在打造開放高地方面的成績舉世矚目。



來源：金融時報 作者：張末冬