中評社北京6月4日電／國務院新聞辦公室今日(3日)舉行省(區、市)系列新聞發布會，中共廣東省委副書記、省長馬興瑞，中共廣東省委常委、宣傳部部長傅華，廣東省副省長張虎介紹廣東改革開放和創新發展情況，並答記者問。



馬興瑞：加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設 對科技人員給予一定稅收優惠



中共廣東省委副書記、省長馬興瑞在今日的發布會上表示，加快粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，對科技人員給予一定稅收優惠。比如港澳特殊人才到廣東，我們正在推動按港人港稅、澳人澳稅的政策解決，所以科技創新這方面也是我們一個重大的事情。



馬興瑞：廣東省GDP今年將突破10萬億元大關



中共廣東省委副書記、省長馬興瑞6月3日表示，廣東省經濟高速增長，GDP從1949年的20.3億元增加到2018年的9.7萬億元，近30年位居全國前列，今年將突破10萬億元大關。



馬興瑞：2018年廣東全省研發經費支出超過2500億元



中共廣東省委副書記、省長馬興瑞6月3日表示，2018年全省研發經費支出超過2500億元，PCT國際專利申請量約占全國一半，區域創新綜合能力保持全國第一，成長出華為、騰訊、廣汽、格力、美的等具有強大創新能力的世界級企業。



馬興瑞：省財政計劃用10年時間分階段投入1600億元，著力補齊農村基礎設施和基本公共服務短板



中共廣東省委副書記、省長馬興瑞6月3日表示，大力實施鄉村振興戰略，打好脫貧攻堅戰，構建“一核一帶一區”區域發展格局，下更大決心、以更大力度、用更實舉措支持老區蘇區振興發展和民族地區加快發展。省財政計劃用10年時間分階段投入1600億元，著力補齊農村基礎設施和基本公共服務短板，加快改變農村面貌。



馬興瑞：著力完善以企業為主體的區域技術創新體系



中共廣東省委副書記、省長馬興瑞6月3日表示，集中力量推動創新驅動發展。堅定沉著應對各種挑戰和考驗，強化獨立自主、自主創新，瞄准核心競爭力、關鍵核心技術和基礎研究，不斷加大科技創新投入力度，著力完善以企業為主體的區域技術創新體系。同時加快產業結構調整，推動廣東製造向廣東創造、高速增長向高質量發展轉變。



來源：證券時報網