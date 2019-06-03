王毅同法國總統外事顧問博納通電話

中評社北京6月3日電／國務委員兼外長王毅3日應約同法國總統外事顧問博納通電話。



新華社報道，王毅指出，今年3月，習近平主席成功對法國進行國事訪問，同馬克龍總統進行了深入戰略溝通。雙方要落實好兩國元首達成的重要共識，相互尊重和照顧彼此的核心和正當關切，引領兩國各領域務實合作邁上新台階，推動中法全面戰略夥伴關係在新形勢下實現更大發展。



王毅強調，當前單邊主義、保護主義和霸凌行徑嚴重衝擊國際經濟秩序，給全球治理乃至世界和平穩定帶來負面影響。中法作為崇尚獨立自主和具有全球影響的大國，應加強戰略協調，攜手為維護世界和平、維護國際秩序發揮應有作用。雙方應推動二十國集團大阪峰會發出一致和積極聲音：一要維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制；二要發揚夥伴精神，加強宏觀政策對話協調，秉持協商一致，避免強加於人；三要突出發展視角，促進世界經濟平衡和包容發展，落實2030年可持續發展議程。中方願同法方繼續推動《巴黎協定》的落實，促進全球綠色、低碳、可持續發展。



博納表示，習近平主席今年3月對法國的訪問非常成功。法方願同中方密切高層交往，充分尊重彼此利益關切，繼續增進相互信任，深化務實合作。法國同中國同為聯合國安理會常任理事國，都高度重視並始終堅持多邊主義和國際合作，雙方要在二十國集團事務、氣候變化、伊朗核問題等重大全球和地區問題上加強協調合作。