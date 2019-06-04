讓股市監管從“事倍功半”走向“事半功倍”

中評社北京6月4日電／“面對5月立案調查公司數量創新高的事實，各方不僅要看到監管部門為加強股市監管所付出的努力，更要看到通過修法來加大對違法違規行為懲治力度的緊迫感。”



國際金融報刊登獨立財經評論員皮海洲文章稱，近期，上市公司披露被立案調查及進展的公告紛至沓來。僅5月就已有15家公司收到立案調查通知書，創今年被立案調查公司單月數量之最。



另據媒體報道，截至5月28日，今年已經有43家上市公司或董監高等因違法違規行為被立案調查，平均3.5天就有1家上市公司被立案調查。此前已被立案調查、目前還在進行中的公司有33家，總數達到76家。同時，隨著康得新、康美藥業事件的曝光，資金占用、違規擔保、財務造假等違法違規情形在數量、金額上均大幅增長。



一系列的數據表明，此前證監會主席易會滿所強調的上市公司和大股東要守住“四條底線”並非虛言。易會滿指出，對於問題嚴重、拒不整改或整改不力的，證監會將綜合運用監管措施、行政處罰、市場禁入、刑事移送等手段，追究公司，特別是大股東、上市公司董監高、實控人的責任。



如今看來，易會滿的說法顯然是有事實作為支撐的。這些數據也確實表明，監管部門加大對違法違規行為的查處力度是在用行動說話。



不過，對於被立案調查公司數量創新高這件事情，市場還需辯證看待。



5月，被立案調查公司的數量創下今年新高，這固然有監管部門加強監管的原因，但其中也有客觀因素，就是4月底2018年財報披露完畢，而上市公司財報存在諸多問題，所以才出現5月份被立案調查公司數量的增加。



不僅如此，在立案調查公司數量增加的背後，對應的是另一個問題，即違法違規公司數量的增加。而這個問題，不論是從市場的角度，還是從監管的角度，都應高度重視。



從公開信息來看，最近若干年，管理層一直都非常重視對違法違規行為的監管，也一直都在提倡要從嚴監管，要敢啃硬骨頭，每年都查處大量違法違規案件，而且每年查處的違法違規案件也都呈現正增長勢頭。如今，數年過去了，為什麼違法違規行為不見減少，相反還在進一步增加？這是關心A股市場健康發展的人們都必須要思考的一個問題。



顯而易見，問題就出在監管的鞭子雖然高高舉起，但最終輕輕落下。在監管的問題上，雖然監管部門付出了大量的人力、物力、財力，落實在最終的處罰上卻與加大查處力度的要求格格不入。而最終的原因就在於《證券法》規定的處罰已不適應當下股市發展的需要。



一個明顯的事實是，在目前已被立案調查的76家上市公司中，涉嫌信息披露違規是最主要原因。而實際上，加強對信息披露的監管是近幾年市場監管的一個重要內容，最近幾年管理層一直都在強調要以信息披露為中心，然而《證券法》對信息披露違法違規行為的處罰太輕，頂格處罰也只有60萬元，這對於上市公司來說缺乏震懾力。



所以，面對5月份立案調查公司數量創新高的事實，市場各方不僅要看到監管部門為加強股市監管所付出的努力，同時更要看到通過修法來加大對違法違規行為懲治力度的緊迫感，讓《證券法》成為一部嚴刑峻法來為A股市場保駕護航，使股市監管從目前的“事倍功半”走向“事半功倍”。