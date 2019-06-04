數字經濟是高質量發展的重要推動力

中評社北京6月4日電／習近平總書記指出，我們正處在新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發的時期，以互聯網、大數據、人工智能為代表的新一代信息技術日新月異。促進數字經濟和實體經濟融合發展，加快新舊發展動能接續轉換，打造新產業新業態，是各國面臨的共同任務。北京日報發表第十三屆全國政協人口資源環境委員會主任、研究員李偉文章稱，數字技術是新一輪科技革命和產業變革的主力軍。



當前，基於信息通信技術的創新發展催生了數字技術主導的新技術群落，引發新一輪科技革命加速推進。大數據、人工智能、物聯網與其他領域學科交叉融合，成為新一輪科技革命的突破口。除此之外，生物技術、新能源技術、新材料技術等一系列新興技術也取得重大突破。各類前沿技術呈現多點突破態勢，正在形成多技術群相互支撐、多頭並進的鏈式變革。



文章認為，未來15—20年，新一輪科技革命將進一步加快全球技術進步與創新步伐，深刻改變人們的生產和生活方式。從當前技術影響範圍、滲透深度，以及綜合世界各大機構對新一輪科技革命的預測看，數字技術具備了引發產業變革的關鍵特征，成為正在興起的新一輪科技革命和產業變革的主力軍。



一方面，數字技術的創新已經從過去的單點突破進入多技術協同推進、群體性演變的爆發期。源於數字技術的顛覆性，雲計算、物聯網、區塊鏈等新興技術不斷湧現，呈現出擴散速度加快、迭代周期縮短的特點，技術進步和創新將以指數方式加速發展。數字技術的交叉融合、深度融合特征更加明顯，並快速向各領域拓展。比如，數字技術與製造、能源、交通等各行業技術相結合，帶動了智能製造、智能電網、智慧交通的迅速增長。腦科學與數理、信息等學科領域的結合，正在催生腦—機交互技術，將極大帶動人工智能、複雜網絡技術發展。可以預見，基於數字技術衍生的具有良好發展前景的各種新技術將層出不窮，並在歷次科技革命基礎上向更高水平發展。



另一方面，數字技術帶來的巨大市場需求和增長潛力，勢必引發國際產業分工和生產格局的大調整、大變革。在新技術革命驅動下，製造業服務化、專業化、產業鏈分工精細化等特征凸顯，進一步促進國際生產格局向網絡化、分布式方向發展，個性化定制、大規模定制，以及社交化的製造平台等新製造模式不斷湧現。新技術革命還將為企業換道超車、邁入前沿帶來重大機遇，一些新興科技企業抓住“技術變軌”的機會窗口進入了世界領先行列，成為改變全球數字化格局的重要力量。在全球市值排行榜前十名公司中，數字企業已從2007年的1家增加到2018年的7家，其中包括中國的阿里和騰訊。目前，中國已經是全球領先的數字技術投資與應用大國，孕育了全世界三分之一的獨角獸公司。



近些年來，我國實體經濟數字化、網絡化、智能化水平不斷攀升。從人人互聯到萬物互聯、從海量數據到人工智能、從生活消費到生產製造，我國數字經濟高速增長。《中國數字經濟發展與就業白皮書（2019年）》顯示，2018年我國數字經濟規模達到31.3萬億元，占GDP比重為34.8%，成為推動高質量發展的重要力量。



當前，支撐數字經濟發展的數字技術日益成熟，作為生產要素的大數據已逐步深入到社會生產全過程，並通過網絡和平台載體不斷向全面、深度智能化方向發展。數字經濟深刻改變了傳統經濟的生產方式和商業模式，它所體現的創新、高效、包容、開放等特征符合高質量發展內涵。更重要的是，數字經濟帶動數字變革，將新技術新產業基因源源不斷地注入到高質量發展中。我國經濟越來越呈現數字化特征，越來越從數字經濟中汲取發展新動能。以數字產業化為基礎、產業數字化為主題的經濟活動，通過改造提升傳統產業競爭力，促進產業深度融合，助推我國經濟發展實現三大變革。



第一，數字化有助於提升產品和服務質量，推動質量變革。我國傳統製造業生產方式相對落後，自主創新能力弱，產品質量總體不高。數字化轉型將改變傳統製造業的研發與生產流程，逐步打造數字化供應鏈。以生產製造業環節為例，通過對生產過程中產生的大量數據進行分析，可以進一步優化生產流程參數，並對可能出現的問題進行預判，提高產品和服務質量。



第二，數字化有助於降低市場交易成本，推動效率變革。數字技術的發展和應用使交易成本大幅下降成為可能，並更好地促進市場出清，實現供需雙方的資源有效對接。隨著數字技術全面滲透到製造業的營銷、服務、生產、研發等環節，重點行業的數字化轉型進一步加快，推動了輕工、紡織、機械、建材等傳統行業全要素生產率整體提升。據工信部初步統計，在305個智能製造示範項目中，數字化轉型使生產效率平均提升37.6%，能源利用率平均提升16.1%，運營成本平均降低21.2%。



第三，數字化有助於加快培育增長新動能，推動動力變革。新一輪科技革命帶來的是更加激烈的科技競爭，只有從傳統要素驅動轉變為創新驅動，高質量發展才會有不竭動力。數字技術本身就是科技革命產生的創新成果，並以數字化方式實現不同方式的創新，基於數據驅動的新動能正日趨成為經濟發展的主力。比如，數字化還催生了一批極具活力的新模式、新業態、新產業。還比如，目前企業層面開展的數字化轉型探索，有效推動了管理創新、商業模式創新、營銷創新和品牌創新。



文章最後指出，壯大數字經濟、建設數字中國，推進信息化和工業化深度融合發展，是黨中央、國務院一項長期性、戰略性部署。去年底召開的中央經濟工作會議和今年的政府工作報告，相繼提出完善新型數字基礎設施，深化大數據、人工智能等研發應用，加快在各行業各領域推進“互聯網＋”，以及打造工業互聯網平台，拓展“智能＋”，為製造業轉型升級賦能等方面的要求和舉措。總的來說，面對新一輪技術革命，加快產業數字化進程，對促進我國產業邁向全球價值鏈中高端、培育壯大新動能意義重大。