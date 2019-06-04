非洲自貿區將加速區域經濟一體化

中評社北京6月4日電／經濟日報發表該報記者蔡淳文章指出，非洲自貿區旨在通過降低關稅、消除貿易壁壘等方式，實現商品、服務、資金和人員在域內的自由流動，讓非洲各經濟體形成單一大市場，有望使非洲內部的貿易量增加52.3%。



“同一個非洲，同一個市場，同一個未來！”5月30日，非洲大陸自由貿易區協議正式生效啟動，非洲各國人士洋溢著一股夢想終於成真的興奮之情。這一天必將被歷史銘記，因為它意味著渴望成為自己命運主宰的非洲人，在構建一個和平穩定、繁榮發展、團結融合的新非洲征程上又邁出了堅實的一步。



文章指出，當人們討論非洲時，總是認為非洲是一個整體。但並不是每個人都熟知非洲各國割裂隔絕的現實。在非洲大陸，許多相鄰的兩個國家之間往往沒有直航航線；非洲國家內部貿易額占各自對外貿易總額比重相對較低；非洲國家相互間的投資規模微乎其微……造成以上種種不合理現象的根源，是長期以來殖民宗主國出於一己私利，在非洲地區跑馬圈地劃定各自勢力範圍，導致非洲不同區域間處於孤立狀態。



非洲各國一直抱有擺脫殖民歷史陰影，實現聯合自強的夙願。規劃建成非洲大陸自貿區是這一願景的具體體現。早在1991年6月份，非洲國家元首與政府首腦在尼日利亞首都阿布賈舉行的非洲統一組織第27屆會議上即通過了《阿布賈條約》，宣布正式成立非洲經濟共同體。2015年1月份，非盟通過的《2063年發展議程》也提出了建設一個穩定、繁榮與一體化非洲的構想。同年6月份，非洲國家決定開啟非洲大陸自由貿易區談判。截至目前，在55個非盟成員國中，除尼日利亞、厄立特里亞和貝寧3國外，已有52個成員國簽署《非洲大陸自由貿易區協議》。2019年4月29日，第22個成員國已批准協議並向非盟貿易與工業委員阿爾貝特·穆錢加遞交批准書，這意味著自貿區已經達到法定最低批准成員國數量門檻，按照法定日程於一個月後的今天正式生效。



自貿區有望刺激區域內貿易大幅增長。非洲自貿區旨在通過降低關稅、消除貿易壁壘等方式，實現商品、服務、資金和人員在域內的自由流動，從而使非洲各經濟體形成單一大市場，促進區域內貿易活動。自貿區正式生效後，成員國將需要對從其他非洲國家進口商品降低90%的關稅。聯合國調查報告顯示，這可能會使非洲內部的貿易增加52.3%。



自貿區也有助於改善非洲大陸的投資前景。非盟貿易與工業事務委員阿爾貝特·穆昌加認為，目前的非洲經濟體呈現出四分五裂狀態，與世界其他國家相比經濟規模非常小，投資者很難對這些小市場實行大規模投資。相比之下，一個覆蓋12億人口、成員國國內生產總值規模達到2.5萬億美元的單一大市場對於任何理性的投資者而言都意味著巨大的商機。



自貿區也將倒逼非洲大陸改寫基礎設施版圖。世界銀行顧問阿卜杜勒·薩拉姆·貝洛曾經一針見血地指出，殖民時期遺留下來的基礎設施體系，是為了將大宗商品從內陸運到港口或運往殖民國家而建立的。為了實現國家間和地區間相互連通而修建的基礎設施少之又少。為進一步促進非洲內部貿易、一體化和社會經濟發展，非洲各國正加快建設地區和大陸公路、鐵路網絡，目前區域航空網成績斐然。自貿區的建成無疑將極大地加快這一進程。



自貿區建成更是對多邊主義與全球化的堅定支持。在國際層面，當前逆全球化、保護主義、單邊主義抬頭，經貿摩擦增多，部分國家紛紛從現有自由貿易體制中退縮。此時非洲國家以實際行動表明了對貿易自由化與便利化的追求，無疑樹立了國際榜樣。



隨著自貿區正式生效，後續的落實工作也正如火如荼地展開。非洲大陸自貿區秘書處計劃於今年7月份設立，目前已有肯尼亞、加納、塞內加爾以及埃及等國發起競標，爭取秘書處在本國設立。預計在7月份尼日爾尼亞美舉行的非盟峰會上，非盟和非洲各國貿易部長們將出台具體支持措施，包括確定原產地規則、商品貿易關稅減讓時間表、非關稅壁壘線上監控和消除機制、建立數字支付和結算平台以及非洲貿易觀察組織門戶網站等。可以預見，在不久的將來，非洲大陸自貿區必將傳來更多好消息。