買好評、删差評，網購評價黑色利益鏈當鏟除

中評社北京6月4日電／信用評價本是為了規範經營行為，保護消費者權益，卻滋生了“買好評”“删差評”“收評價”的網絡評價黑灰產業鏈。“買來的好評”模糊了消費者的雙眼，“要好處而不可得的差評”也讓商家不堪其擾，充斥廣告的垃圾評價更是浪費公眾的注意力。



眾所周知，售賣假貨是網購平台備受詬病的一種表現。近年來，在各方的共同配合下，制假售假行為已得一定遏制，網購平台的假冒偽劣商品有了一定減少，維護了消費者利益，也保護了產品生產企業的利益。尤其是知名品牌產品生產企業的利益，得到了較好的保護。



然而，在網絡售假行為尚沒有得到根本性治理、售假現象依然較多的情況下，網購評價方面的問題又出現了。“買好評”“删差評”“收評價”等嚴重影響網購市場環境、損害消費者和經營者利益的現象頻頻出現、越來越多，以至於已經形成了一條令人可怕的利益鏈。在這條利益鏈上，不僅捆綁著網購群體，也捆綁著消費者群體，更吸附著一批依靠網購評價牟利的不法分子。



最初網購評價方面的博弈，主要是消費者和經營者之間，而問題的主要責任者，就是網絡商品經營者。他們既想售賣假貨和偽劣商品，又想獲得高回報，且不接受消費者的客觀評價。因此，經常會發生網絡商品經營者與消費者網上怒懟、對罵，甚至連接電話對罵的現象。原因就在於，消費對網絡商品經營者的商品和服務不滿意，給了網絡商品經營者差評。



殊不知，差評對網絡商品經營者來說，影響是相當大的。一般情況下，消費者在選擇網購商品時，都會首先瀏覽網購網絡商品經營者的評價，然後進行選擇。如果差評多了，就很難得到認可。慢慢地，就會無人問津。所以，網絡商品經營者非常重視消費者的評價。有的網絡商品經營者為了得到消費者的好評，還會通過贈送商品等方式，讓消費者給予好評。



正是因為網絡商品經營者視評價如命，而消費者則視評價為選擇經營者的基本標準。因此，也就慢慢地誕生了“買好評”、“删差評”等不規範現象，滋生出一條黑色產業鏈和令人可怕的利益鏈。一些不法分子通過極其惡劣和下游的手段，對願意花錢買好評者，竭力好評。對不花錢者，則喪心病狂地進行差評，逼迫這些網絡商品經營者接受其條件。如此一來，網購評價就成了極少數人手中的牟利工具，並造成了網購評價領域的秩序混亂，消費者根本無法通過評價選擇到合適的網絡商品經營者。真正依法合規誠實經營的，反而因為沒有接受不法分子的條件，可能會被差評或無人問津。



毫無疑問，網購評價中出現的問題，比售賣假貨更為嚴重，行為也更為惡劣。因為，它把經營者拖進了一條死胡同，把消費者則拉進了無底洞，且洞中一片漆黑，造成消費者和經營者之間的信息完全不對稱。



事實也是，一旦經營者的形象被完全模糊了，合法的、不合法的，誠實的、不誠實的，有信譽的、沒信譽的，一片混亂、一片模糊，消費者在選擇商品時就會一片漆黑。而對經營者來說，模糊了消費者的雙眼，就等於斷了消費後路。一旦消費者在網購商品時，得到的全是名不符實的商品，遇到的盡是欺詐和欺騙，慢慢地，就會失去對網購的興趣，繼而轉向實體商店購買。



而從網購評價黑色產業鏈的形成來看，不法分子利用網購評價漏洞牟取非法利益是最主要的原因，需要加大打擊力度，盡快鏟除這一條條黑色利益鏈。但是相關的制度不健全和網絡商品經營者在經營行為方面的不規範、不能依靠信用爭取消費者良好評價也是非常重要的方面。



從制度層面來看，無論是監管機構還是網絡平台，都沒有建立有效的監督制度和管理體系，沒有形成較好的防止黑色產業鏈誕生的安全網，繼而讓不法分子有機可乘，讓經營者和消費者蒙受損失。所以，加快制度建設，築好制度籬笆牆，對於杜絕利用評價手段損害經營者和消費者利益現象十分重要。



從經營者層面來看，如果都能重視自身的形象和信譽，而不把好評當作工具、而是形象，從而在產品的質量、售後服務、自身信用等方面下功夫，讓消費者充分信任，也就不需要借助別人的手來獲得更多好評。所以會出現問題，就是因為有一些經營者從不注重自身形象塑造，卻又相關要多獲好評。自然難以避免被惡評現象的發生，難以避免被消費者所拋棄。



來源：雲掌財經 作者：譚浩俊

