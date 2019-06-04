中部崛起是區域協調發展關鍵一環

中評社北京6月4日電／既謀全局，也謀一域。日前，推動中部地區崛起工作座談會強調，推動中部地區崛起是黨中央作出的重要決策。當前中部地區崛起勢頭正勁，中部地區發展大有可為，中部崛起將補上我國區域協調發展戰略與高質量發展戰略的關鍵一環。



經濟參考報發表盤古智庫高級研究員熊園文章指出，從區位上看，“中原定，天下安”，中部地區的重要性不言而喻。中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省，在區位上橫跨長江、黃河、淮河三大河流，可謂既承東啟西又連南接北。數據顯示，2008年以來，中部六省的人口占比一直保持在26%至28%之間，中部六省的GDP占比也一直穩定在20%至22%之間，在2018年全國各省區GDP增速排名中，中部六省有四個進入了前十，並且已連續多個季度在西部地區、東北地區、中部地區、東部地區四大板塊中處於領先。



中部崛起戰略的相關工作部署已有10餘年。2006年，黨中央國務院頒布《關於促進中部崛起的若干意見》；2009年，國務院出台《促進中部地區崛起規劃（2009-2015年）》；2015年，國務院批覆《長江中游城市群發展規劃》；2016年，國家發展改革委印發《促進中部地區崛起“十三五”規劃》；十九大以來，黨和國家領導人多次視察中部各省，同時，歷次區域協調發展相關會議和政策文件中，也是每每提及中部地區。



時至當下，在當前國內外經濟形勢錯綜複雜的大背景下，需要中部地區更有擔當，推動中部崛起的戰略意義更加凸顯。一方面，中部六省的總人口超過全國的四分之一，但GDP總量只占五分之一，還具備充足的人口紅利；同時，相比長三角和珠三角等東部發達地區，中部六省競爭力總體差距仍然較大，要縮小東西差距和南北差距，必須要實現中部崛起。另一方面，當前我國經濟面臨的外部不確定性風險加大，中部地區可以作為我國經濟發展的新發力點和穩定器。



展望未來，中部崛起要做好八大方面的工作，即推動製造業高質量發展、提高關鍵領域自主創新能力、優化營商環境、積極承接新興產業布局和轉移、擴大高水平開放、堅持綠色發展、做好民生領域重點工作以及完善政策措施和工作機制等。具體來看，有四大抓手：其一，中部六省產業結構較為單一，過去拼資源、拼環境的老路子不能再走，能不能在高質量發展和加快新舊動能轉換的道路上越走越好，是中部各省的重大考驗；其二，發展先進技術和攻克核心技術是我國未來發展的必由之路，中部六省必須在實施創新驅動發展戰略、發展戰略性新興產業上下更大功夫；其三，產業為本，金融為器。中部六省資本市場的深度和廣度相比東部地區還有差距，中部六省必須想方設法用活資本市場；其四，中部六省各具特色各具優勢，既要“單兵作戰”，更要加強中部六省的聯動合作。



謀定而後動。做好中部地區崛起工作，對實現全面建成小康社會奮鬥目標、開啟我國社會主義現代化建設新征程具有十分重要的意義。面對新的戰略機遇，面對新的外部考驗，最重要的還是做好我們自己的事情。中部六省要乘勢而上，充分調動各方積極性、創造性和主觀能動性，擼起袖子加油幹，努力站上全新的歷史台階。